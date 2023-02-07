Телеком

Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»

Телеком 07.02.2023 14:12
0
07.02.2023 14:12


Стартовали съемки семисерийного проекта «Макс и Гусь» (18+) — первого спин-оффа популярного комедийного сериала о провинциальных пацанах «Зёма 3». Историю превращения предприимчивого пензенского парня в местного авторитета снимают компании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс». Вместе с исполнителями главных ролей Никитой Кологривыми и Владимиром Карпуком зрители увидят в сериале звездный каст — Павла Прилучного, Настасью Самбурскую, Глеба Калюжного, Владимира Епифанцева и Михаила Горевого. Премьера состоится эксклюзивно в видеосервисе Wink весной 2023 года, сериал войдет в линейку Wink Originals.
Макс (Никита Кологривый) впервые появился в сериале «Зёма 3» и стал антагонистом главного героя — Зёмы. Яркий харизматичный персонаж с отрицательным обаянием запомнился зрителям. Новый сериал «Макс и Гусь» расскажет историю превращения простого пацана Макса из обычного каппера в беспринципного воротилу, который контролирует наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. За романтическую линию отвечает история отношений Макса и Снегурки (Наталья Бардо), которую он встретил в «Новогоднем замесе». И конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся и как развела судьба тех, кто недавно был не разлей вода.
Самое классное в моем герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как, думаю, мы все. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нем точно надо рассказать. В каждой серии у нас события происходят на всех фронтах: человеческие, семейные сложности, проблемы отцов и детей. И куда бы Макс ни пошел, он везде сталкивается с трудностями или ввязывается в авантюры. Я не хочу говорить, что мой герой стал совсем уж негодяем. Он скорее заблудился, — считает Никита Кологривый. Актер так вдохновлен своим героем, что даже стал креативным продюсером сериала. Он также занимается разработкой и постановкой боевых сцен, подключается к работе над сценарием.
Каждая серия — это парад приключений, в которые Макс и Гусь вляпываются с завидной регулярностью. Устроить перестрелку в центре города или разборку в фешенебельном ресторане? Примерить вызывающий костюм розового кролика или тесный смокинг? Эти парни сделают все, чтобы рассмешить и удивить зрителей. Смесь зубодробительного экшена и крышесносящего юмора — обязательный элемент этой киновселенной, который в «Максе и Гусе» авторы проекта умножили на два.
— Мы оказываемся вместе с Максом непосредственно в моменте перехода его от одной личности к другой. Никита Кологривый — отличный актер, поэтому я не сомневаюсь, что у нас получится крутая история становления бандита из пацана-спортсмена. А Гусь, которого играет Владимир Карпук, прекрасно разбавляет эту историю своим наивным и добрым отношением к другу Максу. У нас очень крутой кастинг и съемочная группа, которая настроена на правильный вайб. Это железобетонно будет интересный проект, — говорит режиссер Денис Павлов.
“Зёма” — феномен, который быстро завоевал любовь зрителей. Из провинциального интернет-сериала со скромным бюджетом он превратился в мега-проект, в котором с радостью снимаются большие звезды. И своих актеров сделал очень популярными и узнаваемыми. Сериал вывел на экраны очень колоритных, ярких и запоминающихся героев с большим потенциалом, неслучайно их истории получат собственное киновоплощение при поддержке видеосервиса Wink. “Макс и Гусь” откроют в проекте новое измерение, сохранив все его сильные стороны — экшн, юмор, искренность, — отметил директор по контенту Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») Александр Косарим.

О сериале «Макс и Гусь»
Производство: «Вселенная Кино», «Ящер Пикчерс»
Жанр: комедия, экшн
Количество эпизодов: 7 по 30 минут
Премьера: весна 2023
Видеосервис: Wink
Генеральные продюсеры: Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов, Денис Рябцев
Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим
Режиссер-постановщик: Денис Павлов
Креативный продюсер: Никита Кологривый
Исполнительный продюсер: Александра Третьякова
Исполнительный директор: Дмитрий Власов
Автор идеи: Вадим Валиуллин
Авторы сценария: Вадим Валиуллин, Денис Павлов, Тимур Левченко, Юлия Абрамчик
В ролях: Никита Кологривый, Владимир Карпук, Наталья Бардо, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Павел Прилучный, Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Снежана Самохина, Юлия Беретта и другие.

Реклама. ПАО «Ростелеком»
erid:4CQwVszH9pSXLn9BQvC

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
07.02.2023 15:22
Телеком 07.02.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2023 16:57
Телеком 06.02.2023 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2023 12:53
Телеком 06.02.2023 12:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2023 10:41
Телеком 03.02.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.02.2023 17:07
Телеком 01.02.2023 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.02.2023 12:02
Телеком 01.02.2023 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 19:34
Телеком 31.01.2023 19:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 17:34
Телеком 31.01.2023 17:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 16:05
Телеком 31.01.2023 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 15:22
Телеком 31.01.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 12:56
Телеком 31.01.2023 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 17:32
Телеком 30.01.2023 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 16:17
Телеком 30.01.2023 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 13:04
Телеком 30.01.2023 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2023 16:34
Телеком 27.01.2023 16:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:59
«Людей отправляли назад»: жителей Волжского шокировали платежками за мусорСмотреть фотографии
15:53
СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчинуСмотреть фотографии
15:22
билайн подвел итоги развития инфраструктуры в Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
15:09
Под Волгоградом разыскивают седого мужчину в камуфляжной курткеСмотреть фотографии
14:14
«Участвовал в боевых действиях в Чечне»: в Волгоградской области простились с погибшим на Украине старшим прапорщиком Алексеем ТулуповымСмотреть фотографии
14:12
Мир «Зёмы» расширяется: начались съемки сериала «Макс и Гусь»Смотреть фотографии
13:57
Волгоградский губернатор анонсировал дополнительные меры поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:11
На границе Волгоградской области в фотоловушку попалась рысьСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде судят водителя, который задавил подростка на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:36
В ИВЦ обосновали порядок начисления оплаты за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:13
«Дешевле только в Саратове»: в Волгограде выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
12:02
Россияне ждут от Госдумы ужесточения мер в отношении коллекторовСмотреть фотографии
12:01
На таможне в Волгограде проверили партию кошачьих домиков из ТбилисиСмотреть фотографии
11:22
«Поднимали домкратом»: в Волжском пенсионерка за рулем сбила насмерть 77-летнюю женщинуСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцы увидят 8 февраля пик звездопада Альфа-ЦентавридыСмотреть фотографии
10:37
Молкомбинат в Волгоградской области поставлял в соцучреждение просроченный творогСмотреть фотографии
10:26
Команда «Сталинград» сыграет со «Спартаком» в Волгограде 1 мая в ретро-матчеСмотреть фотографии
10:01
«Над ним сомкнулись глыбы»: спасательная операция на месте гибели гражданина Турции под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:40
«Волгоградэнергосбыт» направил объединенные платежки за электроэнергию и вывоз мусораСмотреть фотографии
09:33
Волгоградца, хранившего дома тротил и боеприпасы, отправили на 4 года в колониюСмотреть фотографии
08:44
УК «7 Ветров»: «Для нас каждый собственник – работодатель»Смотреть фотографии
08:27
Съемки шоу «Битва экстрасенсов» пройдут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:03
РПН: активность гриппа А и Б выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:40
Волгоградцам рассказали о связи буддистов с длинными выходными в февралеСмотреть фотографии
20:07
Безликие декларации, сбор ДНК и адаптация преступников: Владимир Путин подписал новые законыСмотреть фотографии
19:42
Дверь была плотно прикрыта: в Волгоградской области нашли тела брата и сестрыСмотреть фотографии
18:51
В СВО погиб житель Волгоградской области Александр КосенкоСмотреть фотографии
18:48
Волгоградцам рассказали, можно ли вернуть в магазин просрочку без чекаСмотреть фотографии
18:05
В Волгоградской области задавивший рабочего водитель зерновоза идет под судСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде автобус № 79 снес легковушку: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
 