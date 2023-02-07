НПФ «Открытие» получил положительную доходность от инвестирования пенсионных накоплений клиентов в 2022 году

Доходность 1,2 от инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Открытие», дочерней компании банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), за 2022 год составила 6,48% годовых. Доходность размещения средств пенсионных резервов за прошлый год достигла 8,31% годовых.

Накопленная доходность, начисленная на счета клиентов НПФ «Открытие», по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) за четыре года (2019-2022) составляет 24,23%, по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) за этот же период - 24,14%.

На 31 декабря 2022 года объемы пенсионных накоплений в НПФ «Открытие» достигли 558,6 млрд рублей, пенсионных резервов - 70,4 млрд рублей.

Фонд выплачивает пенсии более 179,7 тыс. клиентов. Общий размер пенсионных выплат за 2022 год составил более 12,3 млрд руб., из них 6 млрд руб. – по НПО и 6,4 млрд руб. – по ОПС3. За четыре года (2019-2022) общий объем пенсионных выплат Фонда достиг 41,2 млрд руб., из них 24,5 млрд руб. – по НПО и 16,7 млрд руб. – по ОПС 3.

— Надежность и сбалансированность портфеля позволила НПФ «Открытие» получить хорошие инвестиционные результаты для клиентов, формирующих у нас свои будущие пенсионные средства. Благодаря существенной доле защитных инструментов в портфеле и их высокому кредитному качеству мы рассчитываем на сохранение стабильных результатов в 2023 году. Наращивание партнерства в сегменте корпоративных пенсионных программ и работа с предприятиями-вкладчиками, а также широкое применение онлайн-технологий в обслуживании клиентов-физлиц остаются нашими приоритетами, — комментирует коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин.