Телеком 07.02.2023 15:22
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07.02.2023 15:22
Как сообщила пресс-служба оператора, компания инвестировала в увеличение покрытия сети 4G, обеспечивающей мобильный интернет, модернизацию оборудования для улучшения надежности и скорости интернет-доступа, а также запуск новых технологий (VoLTE).
За последние 3 года суммарно инвестиции билайн в Волгоградской области составили более 2,4 млрд рублей.
В 2022 году новые базовые станции были построены в Волгограде, Волжском, небольших населенных пунктах (Средняя Ахтуба, Городище, Киляковка, Горьковский, Новый Рогачик, Колхозная Ахтуба, хутор Лебяжья Поляна), дачных поселках вблизи Волгограда.
В течение года билайн проводил расширение диапазона частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг). В результате скорость мобильного интернета в Волгоградской области выросла на 70% по сравнению с декабрем 2020 года.
- В Волгоградской области в течение нескольких последних лет мы очень много строили. Только за 2022 год сеть 4G в регионе выросла на 56 %, с 2020 года - в 2 раза. Как известно, чем больше базовых станций, тем уверенней сигнал, лучше качество связи, - прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков. - По мере развития сети мы отмечаем рост потребления мобильного интернета. Наши клиенты оценили скорость и надежность интернет-доступа: за год объем передаваемого интернет-трафика в сети 4G вырос на 31%. При этом на 15% уменьшилось количество времени, потраченного на разговоры по телефону. Благодаря бесплатному подключению к новой технологии (VoLTE) наши клиенты могут одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, и всегда оставаться на связи с близкими.
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