Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи «Каско Профессионал»

Экономика 06.02.2023 14:14
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06.02.2023 14:14
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил онлайн-оформление полисов «Каско Профессионал» от СК «Росгосстрах». Автовладельцы получат моментальную страховую защиту на случай ДТП и набор полезных сервисных услуг.
Дистанционное оформление продукта доступно на сайте банка в разделе «страхование». Приобрести полис может любой заинтересованный в защите своего автомобиля, указав только сведения о транспортном средстве и страхователе. Стоимость варьируется от 3,3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от версии.
«Каско Профессионал» является альтернативой обычному полису каско и востребован в первую очередь опытными автолюбителями, уверенными в своих водительских навыках, но опасающимися попасть в дорожно-транспортное происшествие по чужой вине. Программа включает страховые выплаты в случае аварии по вине третьих лиц на сумму до 1 млн рублей либо проведение ремонта на станциях технического обслуживания — партнерах СК «Росгосстрах».
Возмещение будет выплачено, даже если у виновника отсутствует полис ОСАГО либо он поддельный. В страховое покрытие также входит целый ряд сервисных услуг для автомобилистов: техническая помощь на дороге, вызов эвакуатора, консьерж по подбору автосервиса, оплата такси, правовые консультации, медицинская помощь при ДТП.
— Банк «Открытие» продолжает дополнять продуктовые предложения для автовладельцев полезными сервисными опциями, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — На сайте банка уже сейчас возможно в режиме онлайн оформить широкий набор услуг, которые могут понадобиться автомобилисту: «ОСАГО онлайн», «КАСКО онлайн», «МульКАСКО», «Подушка безопасности», «Помощь на дорогах» и многое другое.
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