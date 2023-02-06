Экономика

Nemoloko признали «Лучшим веганским продуктом»

Экономика 06.02.2023 14:52
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06.02.2023 14:52


Второй год подряд продукты бренда Nemoloko становятся лидерами в различных номинациях премии Vegan Russian Awards 2022.
Ежегодно в мире увеличивается количество людей, отказывающихся от употребления продуктов животного происхождения, поэтому спрос на товары растительного происхождения растет. Интерес к данной теме поддерживается и в России. На рынке все чаще появляются новинки в разных продуктовых категориях, которые становятся популярными и среди тех, кто ведет здоровый образ жизни. 
В начале этого года были подведены итоги премии для производителей веганских продуктов Vegan Russian Awards. Победителей определяли  потребители.  В номинации «Лучшее Vegan молоко» большее количество голосов получил бренд Nemoloko (овсяное классическое, жирностью 3,2%), а звание «Лучшее Веган Бариста молоко» присвоено  Nemoloko соевое с бананом. 
Мы рады, что наш продукт востребован и любим, – говорит начальник Управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. – Это мотивирует нас продолжать идти по выбранному пути, работать над выпуском новых продуктов. Потребители должны получать максимальную пользу от молочных альтернатив, поскольку они доверяют высокому качеству наших продуктов.   
По мнению организаторов экосистемы проектов Vegan Russian, подобные премии могут содействовать развитию всего ЗОЖ рынка, а также способны привлечь внимание общества к осознанному потреблению,  натуральным и органическим товарам, проектам и программам в экологической сфере. 
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