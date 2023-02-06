Волгоградцы стали чаще выбирать Xiaomi и Apple

Телеком 06.02.2023 16:57
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06.02.2023 16:57
Эксперты МегаФона проанализировали как изменились предпочтения волгоградских абонентов среди производителей смартфонов. Samsung удержал лидерские позиции, однако его доля снижается: за год количество гаджетов марки сократилось на 9%.
Китайский Xiaomi, который выбрали более 21% абонентов региона, в этом году потеснил Huawei на третье место. Apple оказался на 4 месте, но марке удалось улучшить показатели: число аппаратов этого бренда выросло на 6%. Также в пятёрку лидеров попал Realme, вытеснив ZTE из рейтинга.
Среди владельцев смартфонов в регионе царит гендерное равноправие, однако пристрастие к маркам зависит от пола. Xiaomi чаще выбирают мужчины — на 11%, а женщины на 5% больше предпочитают iPhone.
Девушки больше говорят по телефону, хотя этот разрыв и сокращается: в 2022 году он составил всего 7%, а в прошлом году разница превышала 10%. При этом интернет-трафик представителей обоих полов равнозначен, но отличается у обладателей аппаратов разных марок. Владельцы «яблочных» гаджетов оказались самыми интернет-активными и тратят на 20% больше остальных — около 26 ГБ интернета. Этого хватит, чтобы выложить в соцсети свыше 13 тысяч фотографий.
-Смартфон стал неотъемлемой частью жизни современного человека: в нем сосредоточены покупки, новости, развлечения, обучение и многие другие сервисы. Чтобы улучшить качество соединения, оператор увеличил пропускную способность сети более чем на 200 объектах связи в регионе, в том числе в крупнейших городах и малых населенных пунктах, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.
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