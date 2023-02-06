Общество 06.02.2023 12:10
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06.02.2023 12:10
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), приобрел и передал «Городской больнице №2» города Волжского высокотехнологичное оборудование для проведения хирургических операций на глазах.
Офтальмологическая микрохирургическая система установлена в специализированном отделении больницы и активно применяется в работе. Новая медтехника расширила спектр проводимых операций, снизила загруженность операционной, сделала услуги по коррекции зрения более качественными и доступными для жителей города.
– Поддержка учреждений здравоохранения и укрепление здоровья жителей регионов присутствия – один из приоритетов деятельности ТМК в области устойчивого развития. ВТЗ оказывает медикам Волжского и Волгограда адресную поддержку. Завод не только помогает оснащать высокотехнологичным медицинским оборудованием городские медицинские учреждения, но и обеспечивает высокий уровень медицинского обслуживания в медсанчасти ВТЗ, услугами которой могут воспользоваться работники предприятия и другие волжане, –сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Ранее ВТЗ оказывал благотворительную помощь больницам региона в рамках совместных с БФ «Синара» проектов «Стоп-коронавирус!» и «Детская больница без боли».
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