



Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), приобрел и передал «Городской больнице №2» города Волжского высокотехнологичное оборудование для проведения хирургических операций на глазах.

Офтальмологическая микрохирургическая система установлена в специализированном отделении больницы и активно применяется в работе. Новая медтехника расширила спектр проводимых операций, снизила загруженность операционной, сделала услуги по коррекции зрения более качественными и доступными для жителей города.

– Поддержка учреждений здравоохранения и укрепление здоровья жителей регионов присутствия – один из приоритетов деятельности ТМК в области устойчивого развития. ВТЗ оказывает медикам Волжского и Волгограда адресную поддержку. Завод не только помогает оснащать высокотехнологичным медицинским оборудованием городские медицинские учреждения, но и обеспечивает высокий уровень медицинского обслуживания в медсанчасти ВТЗ, услугами которой могут воспользоваться работники предприятия и другие волжане, –сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.