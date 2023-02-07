УК «7 Ветров»: «Для нас каждый собственник – работодатель»





Работа управляющей компании, обслуживающей элитные жилые комплексы, ответственна вдвойне. С одной стороны, ее контролирует застройщик, который доверил управление дорогой недвижимостью, с другой – собственники, требующие соответствующего качества и сервиса. ИА «Высота 102» выяснило, как управляют элитными ЖК в Волгограде, какие услуги предоставляют владельцам жилплощади высокого сегмента и сколько это стоит.

«Мы стараемся держать высокую планку»

Первые дома УК «7 Ветров» приняла в управление еще в 2005 году, почти два десятилетия назад. Сегодня эта управляющая компания, которую по праву можно назвать старожилом рынка, обслуживает несколько жилых комплексов в Волгограде. Среди них «Бейкер стрит», Grand Avenue и «Кача» в Дзержинском районе, жилой квартал «Арбат» в Центральном.

По словам руководителя ООО «УК «7 Ветров» Кирилла Возного, управляющая компания за эти годы смогла заработать хорошую репутацию, завоевать уважение со стороны застройщиков и собственников жилья.

– В любом доме, за который мы беремся, мы держим достаточно высокий уровень сервиса и надежности предоставляемых услуг. Мы не можем работать некачественно и стараемся держать высокую планку своего обслуживания, – говорит директор УК. – Нам некоторые говорят, ну будьте проще. Например, не штукатурьте, а просто покрасьте, сэкономьте. Тогда тариф будет меньше, люди будут меньше платить. Но мы не может себе этого позволить, потому что это будет некачественно. Пройдет 5-7 лет и вся эта экономия на текущих ремонтах полезет наружу. Зачем нам такие проблемы?

«Тут не два крана, а сложное оборудование»

Отличие современных ЖК, к примеру, от домов сталинской или хрущевской постройки заключается в наличии высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает жизнедеятельность жилых комплексов. Обслуживать все эти сложные технологические системы приходится сотрудникам управляющей компании, что также закладывается в тариф.

– Наличие высокотехнологического оборудования в составе этих домов приводит нас к тому, что необходимо держать более квалифицированный персонал, – рассказывает Возный. – Это, как понимаете, дорогостоящее оборудование в основном западного производства. Это индивидуальные тепловые пункты, насосы, котлы, узлы учета, т.е. там не как в сталинских домах, где два крана. В обслуживании управляющей компании несколько домов с крышными котельными, где также расположено инженерное оборудование, требующее повышенного внимания и надлежащего обслуживания. Его ремонт или замена – это очень дорогостоящая статья расходов. Обслуживать такое оборудование должны квалифицированные сотрудники, которые в нем разбираются. У нас сложные системы пожарной сигнализации, лифтовое и другое оборудование, которые тоже нужно обслуживать. Поэтому у нас не один слесарь на десятки домов, а один на 2-3 дома. Всего в нашем управлении 38 домов. Штат управляющей компании порядка 130 человек. Любой персонал, начиная от слесаря-сантехника и заканчивая главным инженером – это, естественно, профессионалы. У нас слесари-сантехники, к примеру, почти все с высшим образованием.

«Мы развиваемся, чтобы жильцам было комфортно»

Требования у собственников с каждым годом повышаются. В УК «7 Ветров» отмечают, что если еще в 2005 году было достаточно иметь в штате одного специалиста по работе с населением, то сегодня он просто не сможет оперативно обработать всю поступающую информацию.

– На сегодняшний день у нас целый отдел по работе с населением из 8 восьми человек. Они должны быть обязательно с высшим экономическим или юридическим образованием в зависимости от функционала, – рассказывает директор управляющей компании.

По его словам, в УК «7 Ветров» нет проблем с обратной связью. В каждом жилом комплексе есть начальники эксплуатационных служб, которые находятся на рабочем месте и отвечают за вверенный им участок. Любой собственник может обратиться к мастеру и получить помощь. За каждым комплексом закреплен свой обслуживающий персонал, чтобы все вопросы решались своевременно и качественно.

– Мы идем в ногу со временем, занимаемся цифровизацией компании. В ближайших планах внедрение мобильного приложения, что значительно упростит общение с нашими работодателями – собственниками жилья, – сообщил руководитель УК «7 Ветров». – Через мобильное приложение будет удобно и комфортно оплачивать коммунальные платежи, передавать показания, делать заявки, оценивать нашу работу, что важно для обратной связи. Конечно, для этого потребуются дополнительные ресурсы и силы, но, думаю, жильцы это оценят. Сейчас мало управляющих компаний, которые этим занимаются. Многие жалуются на обратную связь со своими УК, но это не про нас, у нас такого нет. Каждый дом, каждая квартира, каждый человек для нас важен.

«Мы не копим проблемы, а решаем их»

Текущие ремонты – это вопросы, требующие особого внимания. В УК «7 Ветров» проводят такие работы за счет платы за содержание и ремонт собственными силами или с привлечением подрядных организаций, к выбору которых подходят со всей ответственностью. Если управляющая компания сталкивается с необходимостью проведения более сложного ремонта кровли или инженерных сооружений, то он осуществляется за счет средств, накопленных за предыдущие годы на специальных счетах и далее используемых по назначению. Эта информация открытая и любой собственник при желании может с ней ознакомится на сайте компании.

– Поскольку тарифы у нас не самые низкие, то, конечно, могут возникать вопросы. Но мы всегда готовы отчитаться за каждый рубль, – говорит директор УК. – Понимаете, некоторые не совсем добросовестные компании, которые предлагают необоснованно низкие тарифы, просто лукавят. Зачастую они не выполняют работы по текущим ремонтам, а максимум, что могут сделать, - покрасить стены в подъезде. Собственник об этом не догадывается, пока не обозначится серьезная проблема – течь кровли или какие-то разрушения. Мы так не работаем, поэтому так долго находимся на этом рынке услуг. Также отмечу, что у нас нет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями – это важно. Расчеты у нас полные и своевременные, не смотря на то, что проблема неплательщиков за ЖКУ есть и у нас. Мы эти вопросы тоже решаем.

«Красиво и безопасно»

Собственникам жилых комплексов элит-сегмента доступен широкий выбор дополнительных услуг, таких как консьерж, охрана комплекса, видеокамеры с возможностью онлайн-просмотра, дистанционное управление калитками и воротами и многое другое. По желанию жильцов сотрудники управляющей компании могут произвести дополнительное озеленение, организовать любой праздник, украсить подъезды и территорию ЖК к Новому году и Рождеству, нарядить елки.

Два раза в год в жилых комплексах проводятся праздники для детей и взрослых с аниматорами, аквагримом, музыкой и конкурсами, просмотрами мультфильмов и кино с попкорном и сладкой ватой.

Ежедневные будни жильцов сотрудники УК также пытаются сделать максимально приятными и комфортными. Покос травы летом и уборка снега зимой производится специализированной техникой. Поломоечные машины помогают держать в чистоте полы из белого мрамора, даже в межсезонье.

– Компания вынуждена закупать такое оборудование, чтобы содержать имущество комплексов, – поясняет директор УК «7 Ветров». – Застройщик выбрал нашу управляющую компанию и контролирует ее работу, чтобы его комплексы всегда были на высоте по качеству, комфорту и услугам. Мы стараемся соответствовать этим требованиям, чтобы жизнь наших клиентов была во всех отношениях комфортной.

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