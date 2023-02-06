Реальная безопасность в виртуальной АТС: «Ростелеком» предлагает защитить бизнес от нежелательных звонков
Телеком 06.02.2023 12:53
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06.02.2023 12:53
Клиенты «Виртуальной АТС» (ВАТС), цифрового сервиса «Ростелекома», смогут обезопасить свой бизнес, подключив на номера 8-800 защиту от телефонных атак. Новый функционал доступен всем пользователям ВАТС без дополнительных затрат к текущему тарифному плану.
Нежелательные звонки способны нанести финансовый ущерб бизнесу. При массированных обзвонах на бесплатные номера 8-800 владелец номера может столкнуться как с нежелательными затратами на входящие звонки, так и с лишней нагрузкой на телефонные линии номера, из-за которой реальные покупатели и клиенты не смогут дозвонитьсяв компанию.
Теперь в сервисе появился дополнительный надежный механизм защиты от таких спам-звонков. Встроенный в платформу «Виртуальной АТС» функционал анализирует такие параметры, как количество вызовов с одного номера в течение часа или суток, частота попаданий номера во временный список нежелательных вызовов и продолжительность нахождения в нем. Пользователь может настроить их самостоятельно в личном кабинете. Как только система замечает подозрительную активность и превышение заданных параметров, номера, с которых поступают вызовы, блокируются.
- В предлагаемых клиентам услугах “Ростелеком” стремится обеспечивать не только нужный бизнесу набор цифровых инструментов, но и качество, и надежность сервисов, включая защитуи отказоустойчивость. Новый функционал ВАТС поможет компаниям минимизировать возможные риски финансовых потерь от действий телефонных спамеров,— отметила Елена Нечай, директор продуктового офиса «Телефония» «Ростелекома».
Сервис «Ростелекома» «Виртуальная АТС» уже используют более 100 тысяч компаний по всей России. Высокий уровень надежности услуг обеспечивает собственная защищенная и отказоустойчивая инфраструктура компании: распределенная сеть центров обработки данных с уровнем защиты Tier III, программное и аппаратное резервирование основных компонентов системы и круглосуточный мониторинг ее работоспособности. Инфраструктура расположена в изолированной защищенной сети. Также предусмотрена возможность локального резервирования на объекте заказчика.
Подробные условия предоставления сервиса «Виртуальная АТС» опубликованы на сайте rt.ru.
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