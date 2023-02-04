Происшествия

В МЧС взяли на контроль устранение аварии на теплопроводе в Волгограде

Происшествия 04.02.2023 11:50
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04.02.2023 11:50



Сотрудники ГУ МЧС по Волгоградской области контролируют ход работ по устранению течи на теплопроводе в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сообщение о происшествии поступило 4 февраля в 9.30 ч.

Электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение не нарушено, отметили в региональном управлении.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о течи на трубопроводе на Семи ветрах. Бригады концессий теплоснабжения приступили к ликвидации аварии еще ночью. По последней информации, завершен демонтаж поврежденного фрагмента трубы на ул. Землячки.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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