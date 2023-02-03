Выплаты по несчастным случаям в «Росгосстрахе» в 2022 году выросли на треть

Экономика 03.02.2023 14:04
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03.02.2023 14:04
За 2022 год «Росгосстрах» выплатил клиентам свыше 1,2 млрд рублей по несчастным случаям. Годом ранее выплаты составили 898 млн рублей, то есть на 34% меньше, хотя количество страховых случаев было существенно больше в 2021 году, чем в 2022-м – 32,6 тысячи и 22,4 тысячи соответственно.
Почти 30% страховых случаев по итогам 2022 года – детские. Причем с девочками связаны лишь 5 тысяч таких случаев из 16,8 тысячи.
2,2 тысячи страховых случаев пришлись на клиентов банка «Открытие», общая сумма выплат от «Росгосстраха» по ним превысила 351 млн рублей.
Самыми травматичными регионами, по статистике «Росгосстраха», стали:
Самая крупная выплата в 2022 году составила 5,6 млн рублей (клиенту в результате несчастного случая установили II группу инвалидности, риск которой также покрывался полисом личного страхования). Самая маленькая выплата была всего 25 рублей - за незначительную царапину из-за укуса собаки.
— Полисы личного страхования покрывают широкий спектр страховых случаев: это и травмы в результате несчастного случая, и установление инвалидности, и уход из жизни. Многие сегодня выбирают такую «подушку безопасности», особенно если человек обеспечивает себя сам или является единственным кормильцем в семье, ведь тяжелые травмы нередко лишают трудоспособности на длительный срок, –- поясняет Полина Григорьева, руководитель управления выплат по личному страхованию СК «Росгосстрах». – К примеру, если мужчина 33 лет застраховался на сумму 1 млн рублей, то при переломе руки выплата может составить 150 тысяч рублей, а при осложненном переломе со смещением или оперативным лечением – до 230 тысяч рублей. Самыми травматичными месяцами, по нашему опыту, всегда становятся январь, июнь, июль и август, потому что, по классике жанра, большинство выплат производится за переломы, вывихи и растяжения связок, а новогодние каникулы и лето – пора поездок, отпусков и активной жизни.
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