Экономика

Банк Уралсиб начал получать ипотечные заявки через платформу TYMY

Экономика 03.02.2023 13:39
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03.02.2023 13:39


Банк Уралсиб начал прием заявок на ипотечные кредиты через платформу автоматизации агентских продаж TYMY, которая позволяет упростить и автоматизировать работу с агентами и партнерами. Платформа объединяет в себе весь цикл работы в агентском и партнерском каналах, начиная от дистанционного подключения агента (партнера) и передачи заявки в CRM-систему банка, и заканчивая выплатой вознаграждения и налогов за агента.
Сотрудничество с платформой TYMY позволяет вывести на новый уровень сотрудничество банка и небольших агентств недвижимости, частных риелторов, предоставляя им возможности использовать аналог банковского личного кабинета партнера и более быстрые сроки расчетов. Это новый шаг в сторону цифровизации и улучшения сервиса партнерских отношений, — отметил начальник Управления продаж ипотечных кредитов Константин Мурашкин.
Сегодня платформа TYMY сотрудничает с рядом крупнейших банков России, для каждого партнёра мы разрабатываем кастомизированные решения, которые позволяют выстраивать комфортные, прочные доверительные отношения с агентами, позволяют осуществлять быстрые выплаты комиссий. Мы благодарны Банку Уралсиб за доверие, надеемся на долгое и продуктивное сотрудничество, — прокомментировал CEO платформы TYMY Алексей Майстренко.
Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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