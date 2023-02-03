Телеком

Современная связь: «Ростелеком» расширил оптическую сеть в Волжском

Телеком 03.02.2023 10:41
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03.02.2023 10:41


«Ростелеком» охватил оптической сетью почти 750 домохозяйств в поселке Куйбышев города Волжского Волгоградской области. Технические специалисты компании построили 20 километров оптики по технологии GPON, при которой кабель подключается непосредственно к оборудованию пользователя. Современная связь обеспечила волжанам высокую пропускную способность, стабильную скорость передачи данных и надежное качество соединения. 
Мы планомерно инвестируем в расширение телеком-инфраструктуры Волгоградской области, в том числе за счет строительства оптической сети на территориях с частными домовладениями. Волоконно-оптический кабель заводится непосредственно в дом абонента, что обеспечивает безупречное качество интернет-соединения. Сегодня в регионе нашей оптикой охвачены уже более 500 тысяч домовладений, – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Интернет в частный дом» – услуга «Ростелекома», которая обеспечивает доступ по оптическому кабелю и позволяет подключать сразу целый ряд сервисов без потери качества сигнала. Абоненты могут пользоваться интернетом, виртуальной телефонией, видеонаблюдением и другими полезными в быту цифровыми решениями. 
Для детей и их родителей особенно актуален образовательный сервис «Ростелеком Лицей».Он включает контент по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России в соответствии сфедеральными государственными образовательными стандартами. К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика. «Лицей» помогает закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Сервис прошел экспертизу и получил положительную оценку научно-методического совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с Минпросвещения России.
С приходом высокоскоростного интернета мы получили в буквальном смысле "окно в мир". Во-первых, это экономия времени, что для нас немало важно. Во-вторых, сколько интересной информации можно найти!  А я собираюсь, наконец-то, начать вести свой блог – идеи уже есть. Так что всем причастным к тому, что в наш дом пришли блага цифрового мира, спасибо, — делится радостью Ирина Попова, абонент «Ростелекома» из Куйбышева.
Жители Волгоградской области могут дистанционно проверить техническую возможность подключения интернета по конкретному адресу. Для этого надо оформить заявку на сайте «Ростелекома» или позвонить по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

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