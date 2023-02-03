Общество

Юбилей Сталинградской Победы: смотрим самые яркие фото- и видеокадры за два дня

Общество 03.02.2023 06:29
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03.02.2023 06:29


В Волгограде, сменившем свое название на несколько дней по случаю празднования Сталинградской Победы, отгремели праздничные торжества. На два дня к городу-герою на Волге было приковано внимание не только в нашей стране. Особо пристально следили за происходящим в Сталинграде по ту сторону рубежа. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» присутствовали на всех праздничных мероприятиях, а сегодня мы публикуем подборку самых ярких кадров. Эти видео, равно как и фотоснимки, уверены, останутся в истории и в памяти россиян.  


Впервые в истории железнодорожного вокзала его фасад на два вечера по случаю памятной даты превратился в большой экран, а привокзальная площадь в своеобразный кинозал под открытым небом. 1 и 2 февраля здесь проходили показы аудиовизуального представления. В основе повествования – 200 дней и ночей кромешного ада, мужество, героизм защитников Сталинграда, характер и чувства людей Советского Союза.  

Так же, два дня подряд, жители Волгограда и туристы вспоминали историю Сталинграда, став зрителями показа на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва».



Особенно торжественной в эти дни выглядели набережная Волгограда и Аллея Героев. 1 и 2 февраля на фасадах домов и специально установленных экранах  в круглосуточном режиме транслировались фотографии участников Сталинградской битвы, которые прислали потомки защитников Отечества со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Празднование Сталинградской Победы невозможно было бы представить без военного парада в центре города-героя. Больше 1000 военнослужащих стройными рядами прошли по площади Павших борцов. 




Конечно, запомнится 2 февраля 2023 года жителям Волгограда еще и тем, что в этот день в город на несколько часов приехал президент Владимир Путин.  Увидеть его лично удалось немногим горожанам, но на фотографиях видел едва ли не каждый. 


Но самым ярким стало завершение праздника. В 21.00 над центральной набережной Волгограда прогремел артиллерийский салют в сопровождении музыки. Для создания этого действа были использованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра. Жители Волгограда уже успели назвать этот  салют самым грандиозным. 





Фото, видео: Алексей Костяков, Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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