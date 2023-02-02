В Среднеахтубинском районе Волгоградской области 2 февраля состоялась масштабная историческая реконструкция «За Сталинград!», посвященная 80-летию Сталинградской Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», больше 500 реконструкторов из разных регионов России воссоздали эпизод операции «Кольцо», в результате которой, напомним, немецко-фашистские войска были повержены 2 февраля 1943 года.









– В представлении, состоявшемся на аэродроме имени Числова, приняли участие реконструкторы из военно-исторических клубов России. В подготовке представления участвовали студенты и преподаватели факультета «Кино» Университета «Синергия». Зрелищность постановки обеспечивали пиротехники «Мосфильма» и ведущие российские каскадеры, – сообщают организаторы зрелищного мероприятия.









На интерактивных площадках, развернутых здесь же, на аэродроме, гости реконструкции, в том числе из Сербии, Чехии, Казахстана и Белорусии, могли увидеть военную технику, которую привезли из 11 регионов страны. Организаторы представили 40 советских и немецких танков, бронеавтомобилей, самоходных артиллерийских установок, минометов и пушек. Большая часть машин и вооружения тех лет сохранились в единичном экземпляре.





– В основу постановки легли события финальной стадии операции «Кольцо», которая началась 10 января и завершилась 2 февраля, – уточняют организаторы. – Зрители перенеслись в зиму 1943-го, когда на улице стояли 20-градусные морозы, и увидели, как советские парламентеры отвезли немецкому командованию ультиматум о капитуляции, а Паулюс его отклонил. Как артиллеристы открыли огонь, а затем пошли в атаку с пехотой, после чего немцы больше не могли сопротивляться и сдали позиции. Войска противника зажали на узком пятачке и рассекли в районе Мамаева кургана. Реконструкция закончилась эпизодом пленения Паулюса.









Память погибших в Сталинградской битве и Великой Отечественной войне в финале реконструкции почтили минутой молчания.









Отметим, что официальным партнером мероприятия выступил Промсвязьбанк — опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Входит в число крупнейших финансово-кредитных организаций России, является универсальным банком с государственным участием. В Волгоградской области при финансовом участии Промсвязьбанка реализуются значимые для региона социально-экономические, инфраструктурные и инвестиционные проекты.

Фото: предоставлены организаторами мероприятия