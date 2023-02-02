Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия почтили память героев – защитников Сталинграда





Коллектив ЕвроХим-ВолгаКалия отдал дань уважения и признательности героям – защитникам Сталинграда.

В 80-ю годовщину Победы в Сталинградском сражении сотрудники предприятия навестили ветеранов Великой Отечественной войны и приняли участие в торжественном митинге.





Молодые специалисты выразили представителям легендарного поколения огромную благодарность, вручили подарки и передали наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия от имени всех сотрудников предприятия. Особые слова признательности сотрудники ЕвроХима адресовали ныне здравствующему участнику Сталинградского сражения – Николаю Ананьевичу Небыкову, отметившему в этом году столетний юбилей.













От имени всего коллектива предприятия молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия возложили гирлянду к подножию памятника летчику Михаилу Баранову и танкистам-освободителям Котельниково в годы Великой Отечественной войны. Руководители компании вместе с другими почетными гостями поклонились памяти героев, возложили цветы.













– Для всех нас Сталинградская битва - символ героизма, мужества и стойкости наших прадедов, освободивших нашу страну от немецко-фашистских оккупантов. Мы живём и трудимся на сталинградской земле, и поэтому с особой гордостью относимся к этой дате и никогда не забудем, какую цену заплатили за победу солдаты, труженики тыла и все жители героической волжской твердыни, – отметил молодой специалист - инженер по автоматизированным системам управления производством ЕвроХим-ВолгаКалия Глеб Коляда.





Сотрудники ЕвроХима бережно хранят традиции старшего поколения. При содействии предприятия в Котельниковском районе реализуется патриотический проект «Котельниково – земля героев». В рамках этого проекта котельниковцы ведут большую работу по сохранению патриотических ценностей, изучению и пропаганде культурно-исторического наследия Котельниковского муниципального района, известного как одного из важных плацдармов Сталинградской битвы, место ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками.



