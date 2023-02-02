Экономика

«Открытие Авто» предложил дистанционное МультиКАСКО

Экономика 02.02.2023 13:02
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02.02.2023 13:02


«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») совместно с партнером «Д2 Страхование» запустил дистанционное оформление «МультиКАСКО». Программа покрывает основные страховые риски, связанные с автомобилем, по минимальной стоимости. Полис при этом доступен для оформления как клиентами банка с привязкой к кредитному договору, так и сторонними заемщиками в качестве самостоятельного полиса на гибкий срок от одного месяца.
«МультиКАСКО» — страховой безосмотровый продукт, который покрывает такие риски, как угон автомобиля, уничтожение транспортного средства в результате ДТП и повреждение машины в аварии по вине третьих лиц без полиса ОСАГО. Страховым продуктом могут воспользоваться владельцы новых и подержанных ТС отечественного и иностранного производства сроком до 20 лет включительно.
Комплексную страховую защиту можно быстро и выгодно оформить на сайте банка «Открытие» в разделе «страхование». Оплата производится картой любого банка онлайн, после чего полис поступит на указанную почту в течение 5 минут. При этом оформить страховку, не выходя из дома, может не только клиент банка, но и любой покупатель, заинтересованный в страховой программе. Оформление продукта, помимо сайта, возможно также в центрах автобизнеса банка «Открытие» по всей России. 
При наступлении страхового случая автомобилист может получить выплату до 5 млн рублей. По риску повреждения в ДТП по вине 3-х лиц без полиса ОСАГО максимальная сумма выплат составит 400 тысяч рублей. Срок страхования — от одного до 60 месяцев. Страховой тариф составляет 0,21% о страховой суммы в месяц.
— Программа «МультиКАСКО» позволяет охватить все актуальные риски, с которыми чаще всего может столкнуться владелец автомобиля. Оформление полиса можно провести дистанционно, всего за 5 минут, для чего даже не требуется предварительный осмотр автомобиля. Дистанционным будет и урегулирование страхового события при наступлении его. При этом полис выступает универсальным продуктом, так как подходит как для подтверждения обязательств в рамках залогового автокредитования для клиентов банка, так и для оформления автовладельцами в качестве самостоятельного полиса КАСКО на гибкий срок от одного месяца, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.
Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить продукт «МультиКАСКО» можно на сайте банка.

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