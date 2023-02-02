Экономика

Банк «Открытие»: 72% жителей ЮФО готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок до трех лет

Экономика 02.02.2023 11:55
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02.02.2023 11:55


61% жителей Южного федерального округа не имеют опыта долгосрочных инвестиций. В случае появления нового государственного финансового инструмента для долгосрочных инвестиций главным аргументом для 51% опрошенных при решении о его покупке станут государственные гарантии доходности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции».
33% опрошенных россиян готовы инвестировать деньги в любые финансовые инструменты не дольше, чем на год. Еще 39% готовы к инвестициям на 1-3 года. На 3-5 лет готовы инвестировать 9% опрошенных и только 5% не против долгосрочных инвестиций на срок свыше 5 лет. При этом вообще не готовы инвестировать лишь 14%.
Опыт долгосрочных инвестиций есть у 22% респондентов: 18% более трех лет имеют банковские вклады, еще 4% более трех лет покупают акции и облигации. Почти каждый пятый (18%) начали инвестировать менее трех лет назад. 61% не инвестировали в финансовые инструменты никогда.
Россияне пока не очень понимают выгоды и суть идеи нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонных облигаций федерального займа (ОФЗ). О возможном появлении такого инструмента говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», утвержденной правительством в конце декабря 2022 года. Идею бескупонных ОФЗ, смысл которых в формировании долгосрочных личных накоплений, поддерживают 25% опрошенных (6% относятся к ней однозначно положительно, 19% скорее положительно). Против бескупонных ОФЗ пока лишь 10% (из них 8% настроены скорее отрицательно, 2% резко отрицательно). При этом 19% не знают, что это такое, а еще 46% затруднились ответить на вопрос.
25% теоретически готовы вложить в бескупонные ОФЗ не более 10 тысяч рублей. 20% - 10-50 тысяч, 10% - 50-100 тысяч, 3% - 100-300 тысяч, 4% - свыше 300 тысяч рублей. При этом 16% не вложат ни копейки, а еще 22% затруднились с ответом на этот вопрос.
Отвечая на открытый вопрос, при каких условиях вы готовы инвестировать в новые бескупонные облигации федерального займа (можно было давать более одного варианта ответа), 51 выбрали государственные гарантии доходности такой ценной бумаги. 54% - гарантированный возврат государством изначально вложенной суммы. Для 13% важно, чтобы срок таких облигаций не превышал 5 лет. 19% не будут инвестировать в государственные бескупонные ОФЗ ни при каких условиях. 1% готовы делать это при любых условиях, так как доверяют государству.
– Привлекательность нового инструмента определят в конечном итоге его параметры – срочность, доходность, простота приобретения, возможность инвестирования не только наличных средств, но и, например, материнского капитала. В целом же появление нового вида ОФЗ станет очередным шагом правительства по вовлечению россиян в инвестиции после действовавшей ранее программы по продаже «ОФЗ для населения, – отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.
*Опрос проводился 20-27 января банком «Открытие» и «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие») среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке. 

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