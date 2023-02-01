Банк «Открытие» дарит повышенную ставку по накопительному счету в честь Дня защитника Отечества

Экономика 01.02.2023 18:19
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01.02.2023 18:19
В течение февраля все действующие клиенты-мужчины смогут получать по накопительному счету «Копилка» в банке «Открытие» повышенный процент - 6,7% вместо стандартных 6,5%. Ставка будет увеличена автоматически с начала месяца.
– Банк «Открытие» следует традиции дарить мужчинам подарки в феврале. На наш взгляд, повышенная ставка по накопительному счету станет для клиентов приятным и интересным подарком. Дорогие мужчины, эти дополнительные 0,2% по накопительному счету мы дарим вам просто в знак благодарности, что вы с нами, – говорит Мария Саенко, заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».
Проценты по «Копилке» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств на счете по состоянию на начало дня. Это дает возможность сберегателям свободно распоряжаться деньгами и не терять уже начисленные проценты. Снимать и пополнять средства можно без ограничений.
Открыть «Копилку» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Подробнее об условиях накопительного счета «Копилка» можно узнать на сайте банка.
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