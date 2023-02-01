Банк «Открытие» начал выдавать автокредиты на «Москвичи»

Экономика 01.02.2023 12:42
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01.02.2023 12:42
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») заявил о начале выдач автокредитов на покупку отечественного автомобиля «Москвич». Получить заемные средства на покупку легендарной автомарки можно по ставке от 10,5% в рублях. Наилучшие кредитные условия доступны при оформлении страхования транспортного средства и подключении опции «ставка автомобилиста». Автокредит на первый «Москвич» был выдан на сумму в 1 млн рублей и сроком на 5 лет, стоимость автомобиля составила 2,2 млн рублей.
Спрос на отечественные автомобили в целом значительно вырос. В структуре выдач банка «Открытие» за 2022 год 42% купленных в кредит новых автомобилей оказались российскими (по сравнению с 9% годом ранее), в первые недели 2023 года - уже 75%. Логично, что на фоне ухода большинства зарубежных автоконцернов в лидеры продаж выходят отечественные и китайские авто. Чаще всего в 2022 году клиенты покупали в кредит машины брендов LADA, HAVAL, KIA, HYUNDAI и CHERY.
Аналогичную пятерку лидеров кредитных продаж на новые авто мы наблюдаем и в первый месяц 2023 года. Ожидаемо, что популярностью в дальнейшем будут пользоваться и различные совместные проекты двух стран.
Завод «Москвич» уже выпускает под одноимённым брендом две модели кроссоверов - «Москвич 3» с ДВС и электрокары «Москвич 3е». Общий план по выпуску на 2023 год – не менее 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тысяч - электромобилей. По мнению руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, прогнозы продаж возрожденного бренда вполне реалистичны и позволят поддержать объемы российского авторитейла в этом году.
Сегодня автомобилисты могут получить финансирование в «Открытие Авто» практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, у дилера или у частного лица, в рамках льготного автокредитования и по специальным программам с автопроизводителями. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. От выбора данных параметров зависят и предлагаемые кредитные условия.
Подать заявку на оформление автокредита можно на сайте и более чем в 400 точках продаж сети автосалонов-партнеров в 80 городах России. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.
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