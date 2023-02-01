ВТЗ передал многофункциональную мебель для детских больниц





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), и Благотворительный фонд «Синара» передали в детские лечебные учреждения Волгоградской области многофункциональную мебель. 26 мобильных пуфов, которые трансформируются в спальное место, установлены в палатах Городской детской больницы Волжского и Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 Волгограда.

Мебель предназначена для максимально удобного пребывания в палате родителей, сопровождающих детей: в дневное время они могут использоваться для игр с ребенком или чтения книг, а ночью раскладываются и представляют собой полноценное спальное место.

-ВТЗ на постоянной основе поддерживает инициативы, которые отвечают на конкретные запросы социальных учреждений. Комфортное совместное пребывание родителей с детьми в больничных условиях помогает снизить стресс у маленьких пациентов, позволяет обеспечить их родительской заботой и снизить нагрузку на медицинский персонал. Поэтому мы искренне рады участию в этом проекте – доброта и милосердие всегда были и остаются нашими базовыми ценностями, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Мебель приобретена в рамках фандрайзингового проекта фонда «Синара» «Детская больница без боли». Проект реализуется с 2019 года и направлен на внедрение в лечебную практику современного оборудования, а также создание комфортных условий пребывания в больнице.



