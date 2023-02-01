ВТЗ передал многофункциональную мебель для детских больниц

Общество 01.02.2023 14:38
0
01.02.2023 14:38
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), и Благотворительный фонд «Синара» передали в детские лечебные учреждения Волгоградской области многофункциональную мебель. 26 мобильных пуфов, которые трансформируются в спальное место, установлены в палатах Городской детской больницы Волжского и Клинической больницы скорой медицинской помощи № 7 Волгограда.
Мебель предназначена для максимально удобного пребывания в палате родителей, сопровождающих детей: в дневное время они могут использоваться для игр с ребенком или чтения книг, а ночью раскладываются и представляют собой полноценное спальное место.
-ВТЗ на постоянной основе поддерживает инициативы, которые отвечают на конкретные запросы социальных учреждений. Комфортное совместное пребывание родителей с детьми в больничных условиях помогает снизить стресс у маленьких пациентов, позволяет обеспечить их родительской заботой и снизить нагрузку на медицинский персонал. Поэтому мы искренне рады участию в этом проекте – доброта и милосердие всегда были и остаются нашими базовыми ценностями, – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Мебель приобретена в рамках фандрайзингового проекта фонда «Синара» «Детская больница без боли». Проект реализуется с 2019 года и направлен на внедрение в лечебную практику современного оборудования, а также создание комфортных условий пребывания в больнице.
В центре Волгограда накануне 2 февраля открыли бюст Иосифа Сталина01.02.2023 16:55
Общество 01.02.2023 16:55
В Волгограде Мамаев курган закроют на 5 часов из-за визита Путина01.02.2023 16:32
Общество 01.02.2023 16:32
В Волгограде ушел из жизни автор книги о 163 днях в Сталинграде Юрий Панченко01.02.2023 16:31
Общество 01.02.2023 16:31
В Волгограде Юрий Кулиничев возложил цветы на Мамаевом кургане01.02.2023 15:05
Общество 01.02.2023 15:05
Под Волгоградом перезахоронили останки 180 бойцов Красной Армии01.02.2023 14:06
Общество 01.02.2023 14:06
Волгоградские силовики почтили память защитников Сталинграда01.02.2023 14:01
Общество 01.02.2023 14:01
При поддержке ВЭБ.РФ в Волгограде планируется обновить трамвайную сеть01.02.2023 13:26
Общество 01.02.2023 13:26
ВЦИОМ: четверть опрошенных волгоградцев поддержали переименование города в Сталинград01.02.2023 13:19
Общество 01.02.2023 13:19
Кремль обнародовал программу визита Владимира Путина в Волгоград01.02.2023 12:48
Общество 01.02.2023 12:48
Со Сталиным на груди: фоторепортаж с пробега в честь 80-летия Сталинградской битвы01.02.2023 12:31
Общество 01.02.2023 12:31
Министр спорта Матыцин 1 февраля посетит с рабочим визитом Волгоград01.02.2023 12:05
Общество 01.02.2023 12:05
Мост через Волгу в Волгограде подсветили в честь 2 февраля01.02.2023 11:25
Общество 01.02.2023 11:25
Юбилей Сталинградской Победы: куда сходить и что посмотреть в Волгограде 1 февраля01.02.2023 10:11
Общество 01.02.2023 10:11
«Небольшой ростом, а тепла — всему хутору»: на Украине погиб атаман из Волгоградской области Александр Бочаров01.02.2023 10:05
Общество 01.02.2023 10:05
Гололедицу и морось прогнозируют в Волгограде до 4 февраля01.02.2023 09:31
Общество 01.02.2023 09:31