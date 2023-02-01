Телеком 01.02.2023 12:02
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01.02.2023 12:02
«Ростелеком» в 2022 году построил базовые станции мобильной связи в девяти населенных пунктах Волгоградской области. Для подключения их к сети специалисты национального цифрового провайдера построили более 50 км оптической инфраструктуры. Работы велись в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуется по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и направлен на обеспечение мобильной голосовой связью четвертого поколения и высокоскоростным мобильным интернетом (4G/LTE) жителей населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.
— С каждым годом планомерно мы расширяем горизонты цифровизации экономики, социальной и государственной сферы по всей Волгоградской области. Ключевым фактором при этом является предоставление качественной и стабильной интернет-связи в любом, даже небольшом, поселении региона. На это направлен крупный федеральный проект “Устранение цифрового неравенства”, который на территории Волгоградской области успешно реализует с 2014 года“Ростелеком”, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Населенные пункты для строительства базовых станций в 2022 году были определены путем голосования на портале Госуслуг. В адресную программу федерального проекта по Волгоградской области вошли поселения, получившие наибольше количество голосов. Специалисты компании обеспечили мобильной связью х. Фастов Иловлинского района, х. Малоголубинский Калачевского района, п. Нагорный Камышинского района, с. Смородино Котовского района, п. Заря Ленинского района, с. Козловка Руднянского района, п. Северный Светлоярского района, х. Попов и х. Пристеновский Чернышковского района.
— Качественная, стабильная мобильная связь стала одной из самых базовых потребностей современного человека. Реализация проекта УЦН 2.0 по устранению цифрового неравенства позволяет ускорить приход интернет-технологий в сельскую местность и тем самым повысить привлекательность глубинки для развития бизнеса, улучшить качество жизни селян. Жителям малых населенных пунктов становятся доступны электронные государственные услуги, дистанционные образование, медицина и другие цифровые возможности мобильной связи и высокоскоростного интернета, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Программа устранения цифрового неравенства включена в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В 2021 году «Ростелеком» обеспечил мобильной голосовой связью четвертого поколения и высокоскоростным мобильным интернетом (4G/LTE) 33 населенных пункта в 18 районах Волгоградской области. Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.
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