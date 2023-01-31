Экономика

ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» стал одним из самых популярных российских фондов

Экономика 31.01.2023 15:53
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31.01.2023 15:53


По итогам 2022 года ПИФ с регулярными выплатами дохода от УК «Открытие» (группа банка «Открытие», входящего в группу ВТБ), занял второе место по популярности среди открытых фондов смешанных инвестиций.
Согласно данным портала Investfunds, объем привлеченных средств в ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» в прошлом году превысил 2,6 млрд рублей. Результат стал вторым среди всех смешанных открытых паевых фондов.
Причем, поскольку фонд был запущен в июне прошлого года, весь объем средств был привлечен всего за 7 месяцев.
Евгений Горбунов, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
– Востребованность наших продуктов – для нас главный показатель успеха. Мы с самого начала были уверены, что ПИФ «Открытие – Сбалансированный рантье» найдет отклик у инвесторов, ведь он дает возможность получать регулярный доход на банковский счет благодаря дивидендам по акциям и купонам по облигациям даже при падении рынка, что особенно актуально в текущих условиях. И действительно, всего за 7 месяцев после запуска фонд вошел в число самых популярных инвестиционных продуктов года в нашей стране.
Мы ожидаем, что интерес к фонду будет расти, так как уже видны его реальные результаты: чуть больше, чем за полгода, общая сумма промежуточных выплат превысила 100 млн рублей – это один из самых высоких показателей среди аналогичных фондов на рынке.
Фонд «Открытие – Сбалансированный рантье» – один из первых фондов на российском рынке, который позволяет получать регулярный доход за счет купонов и дивидендов. Признан лучшей инвестиционной идеей года в рамках премии Investleaders Award 2022. Узнать подробности и инвестировать в фонд можно прямо сейчас по ссылке.
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