Телеком

МегаФон усиливает направление мобильной коммерции

Телеком 31.01.2023 19:34
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31.01.2023 19:34


МегаФон завершил сделку по покупке компании «ИнПлат» - ключевого игрока на рынке мобильной коммерции. Сделка позволит оператору усилить финтех-направление и предложить абонентам новые удобные сервисы.
МегаФон приобрел 100% компании у структур USM за денежные средства, сделка закрыта в январе. 
Мы видим большой потенциал в развитии направления мобильной коммерции. С уходом с российского рынка платежных инструментов зарубежных производителей потребность в удобных средствах онлайн-платежей возросла. Наличие сильной экспертной команды и разработок «ИнПлат» в периметре МегаФона позволит нам предлагать абонентам удобные способы оплаты связи и сторонних сервисов, — сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев. 
«ИнПлат» – ключевой партнер МегаФона в области мобильной коммерции, обрабатывающий 80% потока платежей со счета телефона. Компания работает на российском финтех-рынке более 12 лет, предлагая свои решения в области онлайн-платежей крупным игрокам рынка электронной коммерции и телеком-операторам. 
Ключевые проекты по приему платежей в сервисах МегаФона были запущены совместно с «ИнПлат». Среди недавних проектов – внедрение сервисаSmartPay, который позволяет проводить оплату, даже если на счете абонента недостаточно средств, списывая недостающую сумму с банковской карты без прерывания платежа. Сервис экономит время абонентов и повышает конверсию для партнера. 

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