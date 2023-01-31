МегаФон на треть увеличил емкость сети за счет рефарминга

Телеком 31.01.2023 17:34
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31.01.2023 17:34
МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов bigdata спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга— основываясь на расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость.
— Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг— эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов,— комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов.
В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2Gна высоком уровне.
Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было на ряде территорий отдано две трети диапазона 2100 МГц. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков. МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.
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