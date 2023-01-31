Телеком

МегаФон на треть увеличил емкость сети за счет рефарминга

Телеком 31.01.2023 17:34
0
31.01.2023 17:34



МегаФон на треть увеличил скорость мобильного интернета в 24 регионах страны, реализовав программу рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. МегаФон проанализировал потребление мобильного трафика во всех регионах страны и с помощью инструментов bigdata спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для масштабной программы рефарминга— основываясь на расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуется дополнительная ёмкость. 
Нагрузка на сети операторов постоянно растёт: видеоконтент, приложения, онлайн-игры становятся тяжелее. Рефарминг— эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность использовать имеющийся потенциал нашей инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов,— комментирует технический директор МегаФона Алексей Титов. 
В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G, также в современный стандарт связи переведена часть спектра 900 МГц. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2Gна высоком уровне.
Использование новых диапазонов помогло увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий как в малых населённых пунктах, так и в крупных городах. Также значительно расширилась зона покрытия технологии VoLTE, которая обеспечивает пользователей кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.Для дополнительного увеличения ёмкости сети под 4G было на ряде территорий отдано две трети диапазона 2100 МГц. При этом оставшиеся частоты продолжат обеспечивать работу устройств, поддерживающих 3G, например, банкоматов и IOT-датчиков. МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в 2023 году.
Реклама. ПАО «МегаФон»
erid:4CQwVszH9pSWrgoHNyK

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
31.01.2023 16:05
Телеком 31.01.2023 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 15:22
Телеком 31.01.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2023 12:56
Телеком 31.01.2023 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 17:32
Телеком 30.01.2023 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 16:17
Телеком 30.01.2023 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2023 13:04
Телеком 30.01.2023 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2023 16:34
Телеком 27.01.2023 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2023 14:02
Телеком 27.01.2023 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2023 18:17
Телеком 26.01.2023 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2023 19:54
Телеком 25.01.2023 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2023 17:35
Телеком 25.01.2023 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2023 12:07
Телеком 25.01.2023 12:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.01.2023 17:57
Телеком 24.01.2023 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.01.2023 14:18
Телеком 23.01.2023 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.01.2023 16:50
Телеком 20.01.2023 16:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:09
В Волгограде Родина-мать на Мамаевом кургане поменяла цветСмотреть фотографии
18:21
Волгоградцы пожаловались на проблемы с записью к онкологам в День открытых дверейСмотреть фотографии
17:34
МегаФон на треть увеличил емкость сети за счет рефармингаСмотреть фотографии
17:23
Волгоградские налоговики сняли клип о защитниках СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
В СВО на Украине погиб Владимир Смирнов из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
Росгвардейцы развернули в волгоградском лицее №5 полевую кухнюСмотреть фотографии
15:58
Из-за вспышки гриппа закрылись 14 школ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:40
Пожар у оптовой базы в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Студенты Волгоградской области бьют рекорды по интернет-трафикуСмотреть фотографии
15:15
Журналисты Первого канала снова не прорвались к волгоградским чиновникамСмотреть фотографии
14:33
Фальшфасады и люди с лопатами: Сталинград ударными темпами готовят к 2 февраляСмотреть фотографии
14:28
На выезде из Волгограда поймали пятерых должниковСмотреть фотографии
14:14
В Камышине увековечили память о троих погибших в СВО бойцахСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде назначили дополнительную электричку на 2 февраляСмотреть фотографии
13:18
На Украине погиб 38-летний житель Волгоградской области Геннадий МарковСмотреть фотографии
13:11
Смотрим, как это будет: на главной площади Сталинграда прошла генеральная репетиция парада к 2 февраляСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Упор на качество: Tele2 расширила покрытие сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде мужчины в военной форме протаранили Bentley: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
В Волгограде отправили в колонию коммунальщиков, построивших бизнес на теплеСмотреть фотографии
11:16
Волгоградец присвоил оформленный на слепого товарища кредитСмотреть фотографии
10:45
В Быково в пожаре погибли 60-летние хозяева домаСмотреть фотографии
10:28
«По ним ударили "Хаймарсами"»: в Волгоградской области похоронят 21-летнего Мартина НазарянаСмотреть фотографии
10:05
Мэрия Волгограда задолжала за коммуналку 627 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде 18-летнего юношу оставили без интима и денегСмотреть фотографии
09:37
Волгоградским налогоплательщикам простят первые ошибки расчетов по ЕНССмотреть фотографии
09:18
Минные поля, рвы и овраги преодолевают военные инженеры под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:01
Волгоградцы досрочно стали сталинградцамиСмотреть фотографии
07:56
Жителей Волгоградской области проверят на онкологию 3 и 4 февраляСмотреть фотографии
21:17
Морось, снег и туман ожидаются в Волгоградской области 31 январяСмотреть фотографии
20:29
Уехавшие на заработки двое приятелей из Волгоградской области бесследно пропалиСмотреть фотографии
 