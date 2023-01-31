Студенты Волгоградской области бьют рекорды по интернет-трафику





Молодые волгоградцы за год увеличили объемы использованных данных в сети на 20%. Сейчас они в среднем прокачивают 39 ГБ в месяц, что равно 78 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится 20 ГБ, а на пенсионеров — 8 ГБ. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц свыше 550 ТБ — вес более 2,5 тысячи фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 67%. По времени они также находятся онлайн на 8% дольше.

При этом цифровые привычки выпускников и первокурсников одинаковы и интернет-трафик практически не отличается. А вот по количеству телефонных звонков старшекурсники опережают новичков на 25%. Самые продолжительные разговоры, помимо Волгограда и Волжского, ведут молодые люди из Камышина, Михайловки, Палласовки и Урюпинска.

При такой погруженности в интернет-жизнь юные волгоградцы выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. В тройку их любимых брендов входят Apple, Samsung и Xiaomi, а наиболее востребованными моделями по итогам года стали устройства от Apple — iPhone 11, iPhoneXRи iPhone7.

— Всемирная сеть для молодежи — это одновременно пространство для учебы, творчества и развлечений. Неудивительно, что темпы роста трафика у этой категории абонентов превышают остальных. Наши технические специалисты учитывают потребности студентов при развитии инфраструктуры. Например, за прошедший год мы увеличили емкость сети и ускорили мобильный интернет вблизи образовательных учреждений столицы региона.Улучшения коснулись локаций у ВолГУ, ВолГМУ, аграрного университета и еще пяти учебных заведений, — говорит директор МегаФона в Волгоградской области Артем Филин.