ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО

Экономика 31.01.2023 13:43
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31.01.2023 13:43
ВТБ в рамках реализации программы по импортозамещению внедрил отечественное мультивендорное ПО на 50% банковской сети. Завершение проекта на все устройства самообслуживания планируется в 2023 году.
Банк выбрал отечественное мультивендорное программное обеспечение, зарегистрированное в реестре Минцифры России, и уже перевел на него более 7 тысяч устройств самообслуживания. Решение позволяет избежать дополнительных доработок и необходимости докупать лицензии на каждый новый банкомат.
-Новое программное обеспечение полностью замещает все решения покинувших рынок западных производителей и гарантирует стабильную техподдержку, которая стала недоступна с их уходом. Кроме того, отечественное ПО совместимо со всеми основными моделями банкоматов, массово эксплуатируемых на территории России. С уходом западных компаний ускорение темпа перехода на российское ПО стало особенно актуальным, поэтому мы идем с опережением графика, – прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.
Переход парка банкоматов на новое программное обеспечение синхронизируется с выполнением ремонтных или регулярных работ. Это позволяет сократить затраты на выезд инженеров и не увеличивает срок простоя банкоматов. Таким образом, это не только экономит время и средства, но и позволяет производить масштабное обновление ПО банкоматов совершенно незаметно для клиентов.
-Импортозамещение уже затронуло цифровые решения в розничном сегменте. C прошлого года банк полностью перешёл на собственное фронтальное решение ВТБ Pro в обслуживании клиентов, а также перевел на российские технологии половину наших банкоматов. В перспективе российское ПО будет распространено также на сети присоединяемых банков Группы ВТБ, что создаст единый технологический ландшафт объединенной сети. Мы регулярно обновляем банкоматную сеть и следим за разработкой новых устройств самообслуживания российских и зарубежных производителей. В частности, изучаем многофункциональные банкоматы с замкнутым циклом рециркуляции для дальнейшего развития банкоматной сети, - отметил Павел Кудрявцев, старший вице-президент, руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ.
В декабре банк приступил к тестированию опытно-промышленного образца банкомата SAGA S-200 ATM российского производства. Проводится проверка соответствия этого устройства основным критериям выбора новых моделей: высокому уровню технологической базы и надежности. ВТБ стремится к тому, чтобы банкоматы работали как мини-офисы с комплексным обслуживанием: от снятия наличных и пополнения карт до открытия накопительных счетов и вкладов. После завершения тестирования в феврале ВТБ планирует опытно-промышленную эксплуатацию нескольких пилотных устройств в сети банка.
Сегодня ВТБ обладает второй по величине в России банкоматных сетей в 14,4 тыс. устройств. С учетом присоединяемых банков ВТБ существенно расширит свое присутствие во всех регионах РФ.
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