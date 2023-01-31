Телеком

Упор на качество: Tele2 расширила покрытие сети в Волгоградской области

Телеком 31.01.2023 12:56
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31.01.2023 12:56


Оператор  подводит итоги технического развития в 2022 году. За прошедший год компания провела масштабную работу: модернизировано более 10% базовых станций в Волгоградской области и столице региона, а также расширена территория покрытия сети в 15 районах и 6 крупных населенных пунктах. 
В 2022 году Tele2 продолжила развитие сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Оператор установил на базовые станции новое оборудование, расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.Средняя скорость интернета Tele2 выросла на 13%.
Оператор усилил сеть новыми объектами связи в Волгограде и крупных городах области – Волжском, Камышине, Михайловке, Урюпинске, Фролово, а также в районах – Среднеахтубинском, Палассовском, Городищенском, Кумылженском, Нехаевском, Ольховском, Серафимовическом. Помимо прочего, в зону покрытия Tele2 вошли еще 9 малых населенных пунктов в Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котовском, Ленинском, Руднянском, Светлоярском и Чернышковском районах, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.
Кроме того, в прошедшем году технические специалисты компании модернизировали более 10% базовых станций для обеспечения бесперебойной работы и увеличения скорости мобильного интернета для абонентов. Модернизация затронула областную столицу, 5 крупных городов – Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск и Фролово, а также 18 районов.
Объем потребления трафика в регионе вырос на 20% год к году. Учитывая тенденцию непрерывного роста, техническая дирекция уделяет особое внимание усилению сети в местах с наиболее высокой нагрузкой и важных объектах инфраструктуры. Так, в прошедшем году сеть Tele2 появилась в жилых районах– ЖК «Родниковая Долина», СНТ «Учитель» в Волгограде и СНТ «Изобилие» в Волжском. 
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
Ежегодно мы фиксируем рост потребления интернет-трафика в Волгоградской области. В 2022 году этот показатель составил 20%.Техническая дирекция Tele2 учитывает эти данные, выстраивая работу стратегически – наша сеть имеет большой запас прочности, что позволяет сохранять высокое качество сервиса даже в моменты пиковых нагрузок. Мы проводим работы по развитию технической инфраструктуры как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах для того, чтобы наши клиенты могли оставаться на связи в любой точке региона. 
В настоящее время все объекты связи в Волгоградской области оснащены технологией LTE, а услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 доступны 99% жителей региона.
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