Экономика

ВТБ: в два раза больше IT-специалистов смогут улучшить жилищные условия

Экономика 31.01.2023 10:41
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31.01.2023 10:41


ВТБ начнет работать в рамках обновленной госпрограммы, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний, с даты вступления в силу постановления Правительства РФ. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов.  По оценке банка, новые параметры IT-ипотеки могут увеличить спрос в целом на рынке примерно в два раза.

Согласно модернизированным условиям госпрограммы, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники IT-компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее - до 44 лет).

Одновременно отменено требование об обязательном получении налоговых льгот компанией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы организация, в которой трудится будущий заемщик, была аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. Для заемщиков, работающих в городах - миллионниках для оформления IT-ипотеки ежемесячный доход клиента должен быть не менее 120 тысяч рублей (ранее – 150 тысяч). В остальных  населенных пунктах требования к этому показателю снижены со 100 тыс. до 70 тыс. руб. В Москве минимальная зарплата для получения льготного кредита осталась прежней — 150 тыс. руб. в месяц.

-Государственные программы субсидирования позволяют поддержать заемщиков  в вопросе улучшения жилищных условий, и ВТБ как социально ответственный банк принимает активное участие в их реализации. Благодаря специальным условиям, работники сферы информационных технологий могут решить квартирный вопрос с минимальной финансовой нагрузкой. ВТБ с момента старта программы уже выдал IT-специалистам порядка 7,6 млрд рублей. По нашей оценке, обновленные условия могут существенно расширить потенциальное количество заемщиков и увеличить спрос на программу в целом на рынке примерно в два раза, – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

В рамках новых  условий IT-ипотеки также упрощены требования к трудоустройству клиентов, которые уже оформили кредит по программе. Теперь после получения льготной ипотеки им необходимо проработать в аккредитованных компаниях только в течение 5 лет (ранее такое трудоустройство требовалось на весь срок договора). В случае увольнения сотрудника из такой организации сниженная ставка сохраняется в течение полугода (ранее 3 месяца).

Остальные параметры программы остались без изменений. Максимальная сумма ипотечного кредита может достигать 18 млн рублей при приобретении жилья в регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.

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