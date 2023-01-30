ИТ-проекты банка «Открытие» победили в конкурсе Global CIO-2022

Экономика 30.01.2023 14:55
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30.01.2023 14:55
Проект «Развитие Data-функции» признали лучшим в номинации «Хранение и управление данными», проект «Масштабирование технологии RPA и миграция на отечественную платформу PIX RPA» стал победителем в номинации «Лучшее RPA-решение». Конкурс проводит официальное сообщество ИТ-директоров России Global CIO.
Проект «Развитие Data-функции» стал завершающим этапом гигантской работы по консолидации данных из 13 разрозненных баз в единое хранилище данных (ЕХД) с переводом всех аналитических процессов при одновременном их развитии. В ходе проекта созданы необходимые для бизнеса витрины и процессы использования данных для монетизации, построена система MIS (управленческая отчетность), реализованы мотивационная, регуляторная и МСФО отчетности, среды для моделирования данных.
— Особое внимание уделялось построению процессов Data Governance, с учетом совершенно разных требований к качеству, доступности и регламенту поставки одних и тех же данных для различных потребителей. Процесс DG не ограничен только хранилищем, это сквозной процесс от исходных систем до витрин хранилища. Сам процесс имеет четкую практическую направленность и оценку ценности обеспечения качества данных. Развитие единого хранилища данных перешло в стадию регулярного процесса. Построение ЕХД завершено, сейчас начался этап его активного и продуктивного использования. Проект реализован в интересах корпоративного, малого и среднего, а также розничного бизнесов банка. Результатом стали рост операционной эффективности и надежности работы банка, — отметил Дмитрий Первухин, вице-президент, директор департамента развития учетных и аналитических систем банка «Открытие».
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