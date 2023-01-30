Филатов возглавит НПФ «Открытие»

Экономика 30.01.2023 15:49
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30.01.2023 15:49
27 января 2023 года совет директоров АО «НПФ «Открытие» одобрил кандидатуру Максима Филатова на пост генерального директора Фонда.
Максим Филатов обладает многолетним опытом в сфере управления финансами, в том числе пенсионными средствами. Занимал руководящие должности в различных финансовых организациях и банках. В 2003-2005 годах был исполнительным директором НПФ «Межрегиональный», в 2005-2010 годах – заместителем исполнительного директора, исполнительным директором Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда, в 2010-2013 годах – советником председателя правления, заместителем председателя правления КБ «Международный Банк Развития». До прихода в НПФ «Открытие» занимал должность председателя правления, члена совета директоров Акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК».
С 31 января Максим Филатов приступает к работе в должности временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда. Его кандидатура направлена на согласование в Банк России.
Михаил Алексеев, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Максим Филатов зарекомендовал себя на финансовом рынке как опытный и профессиональный руководитель. Уверен, что его назначение придаст новый импульс развитию НПФ «Открытие», обеспечит качественную бесперебойную работу Фонда и упрочит его лидирующие позиции на рынке»
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