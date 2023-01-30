Банк «Открытие»: юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет 7-8 апреля

Спорт 30.01.2023 13:15
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30.01.2023 13:15
Банк «Открытие» (входит в Группу ВТБ) выступил партнером десятого Югорского лыжного марафона, который пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 апреля 2023 года. Спортсмены смогут на выбор пройти трассу классическим или свободным стилем. Регистрация на участие в гонке откроется в ближайшие дни.
Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года. Его организаторы- правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «ЮграМегаСпорт» при поддержке банка «Открытие». В прошлом году в Ханты-Мансийск приехали лыжники из 61 региона России. На старт вышло 3,8 тыс любителей лыжного спорта.
В разные годы победителями Югорского лыжного марафона становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева, призеры чемпионатов мира лыжники Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, известные биатлонисты Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и другие.
В сезоне 2021/2022 по количеству финишировавших на дистанции 50 километров Югорский лыжный марафон занял второе место в рейтинге самых массовых марафонов России, уступив лидерство лишь Деминскому марафону, который проводится в Ярославской области.
В этом году участникам Югорского лыжного марафона предлагается пройти 7 апреля классическим стилем 50 км, 8 апреля – свободным на дистанциях 5, 25 и 50 км.
Участие в забеге может принять любой желающий, оплативший регистрационный сбор и зарегистрировавшийся на сайте марафона - ugraloppet.ru.
– Юбилейный марафон – безусловно, яркое и знаковое событие для спортивной жизни Югры и всей России. Мы приложим все усилия, чтобы сделать этот традиционным спортивный праздник еще интереснее, ярче и азартнее. «Открытие» как традиционный партнер марафона предоставит призовой фонд и организует развлекательную программу для болельщиков. Я надеюсь, что в этом году среди участников марафона мы увидим гостей из других регионов России, известных и уважаемых отечественных спортсменов, зарубежных лыжников, – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Для болельщиков банк «Открытие» традиционно организует лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок.
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