ПСБ поддержал масштабные мероприятия к 80-летию Сталинградской Победы

Общество 28.01.2023 13:11
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28.01.2023 13:11
При поддержке ПСБ проходят значимые инициативы, приуроченные к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Среди мероприятий – исторический фестиваль «Zа Сталинград!», спортивные соревнования, «Солдатский привал» в Комсомольском саду.
С 27 по 29 января Волгоград принимает Открытый турнир по баскетболу среди ветеранов спорта. Как писала «Высота 102», соревнования проходят на площадке ФОК Школы олимпийского резерва №2 Дзержинского района.
До трех тысяч зрителей и более 500 участников – членов военно-исторических клубов – примет фестиваль «Zа Сталинград!». Зрелищное мероприятие пройдет 2 февраля на территории авиационно-спортивного клуба имени Героя Советского Союза А.М. Числова в Среднеахтубинском районе. Гости увидят реконструкцию одного из ключевых эпизодов Сталинградской битвы. Будут задействованы образцы бронетехники, орудийных систем и авиации времён Великой Отечественной войны.
Также 2 февраля в Комсомольском саду Волгограда с 12:00 до 14:00 будет разбит солдатский привал с фронтовыми песнями и полевой кухней. Гости смогут попробовать солдатский чай, угоститься сушками и горячей солдатской кашей.
– Поддержка памятных и торжественных мероприятий, посвященных юбилею Сталинградской Победы, – это вклад ПСБ в сохранение исторической преемственности поколений и памяти о великом народном подвиге. Для нас, как жителей этой героической земли, очень важно, что тысячи наших земляков и гостей города, объединенных общей гордостью за беспримерный героизм защитников Сталинграда, смогут вспомнить о силе всеобщего сплочения и единения ради победы, – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.
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