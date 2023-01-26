Экономика 26.01.2023 13:23
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26.01.2023 13:23
Наибольшей популярностью у жителей Волгоградской области, по данным регионального филиала Россельхозбанка, пользуются программы ипотечного кредитования на сельских территориях, а также военная ипотека.
Так, на цели ипотечного кредитования на сельских территориях Волгоградский филиал за 2022 год выдал 110 займов на сумму 280,3 млн рублей. Семейная ипотека и ипотека с господдержкой также вызывают высокий интерес у населения. Общая цифра по выданным кредитам на эти цели составляет 90,2 млн рублей.
– За минувший год мы стали еще ближе к населению. Россельхозбанк активно продолжил выдачи по льготной ипотеке в рамках программы «Комплексного развития сельских территорий», позволяющей стать обладателем жилья в сельской местности. У нас появилась возможность электронной регистрации по ипотечным сделкам, для наших клиентов развивается сервис Свое Жилье, – отметила заместитель директора Волгоградского филиала Ольга Бритвина.
Объем привлеченных вкладов за минувший год составляет 3,2 млрд рублей. Наиболее востребованными депозитами у физических лиц являются «Доходный» и «Комфортный».
За 2022 год кредитный портфель физических лиц превысил 5,1 млрд рублей.
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