Экономика 27.01.2023 13:58
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27.01.2023 13:58
Сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году воспользовался один миллион клиентов Сбера, им было выдано 30 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
Напомним, что сервис был запущен в мае 2021 года и предназначен для зарплатных клиентов банка. Как отмечается в пресс-релизе компании, подать заявку можно только в мобильном приложении, максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить деньги можно на любые цели — от покупки необходимого товара до повседневных нужд. Вернуть деньги нужно после зарплаты, сумма спишется автоматически — напоминание о списании придёт за два дня.
По словам Екатерины Гарцевой, директора дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, аналогов данной услуги на банковском рынке нет. За полтора года ей воспользовались уже 4,8 млн раз, в том числе 3,9 млн раз — в 2022 году.
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