Экономика

Россельхозбанк согреет жителей сельской местности

Экономика 26.01.2023 10:12
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26.01.2023 10:12


Россельхозбанк является активным участником государственной программы «Комплексного развития сельских территорий». Кроме хорошо  известной жителям Волгоградской области сельской ипотеки банк предлагает льготную кредитную программу по благоустройству домовладений. 
Целевой потребительский кредит на благоустройство для жителей села* предоставляется только жителям сельских территорий для улучшения бытовых условий в домовладениях. В частности, на кредитные средства можно осуществить  газификацию дома (приобщение оборудования и проведение монтажных работ), подвести водоснабжение, оборудовать центральное или автономное электроснабжение, а также осуществить ремонт жилых помещений.
На проведение работ по благоустройству жители сельских территорий Волгоградской  области могут взять в Россельхозбанке до 500 000 рублей сроком до 5 лет. Процентная ставка составит от 3,25 % годовых в рублях при условии личного страхования заёмщика, при отсутствии страхования ставка составит 5% годовых в рублях. Возраст заёмщика: от 23 до 65 лет.
— По данному продукту существует ряд требований. Так, например, работы по благоустройству должны осуществляться подрядной организацией, с которой заемщик заключит договор после  предварительного одобрения  заявки. Кредитные средства за выполнение работ направляются банком на счёт подрядной организации. По факту выполненных работ подрядчик обязан будет предоставить акт приёма-передачи товаров или акт выполненных работ. Нововведением в этом кредитном продукте является то, что  с января 2023 года клиентам предоставлена возможность использования части кредита (до 40% включительно) на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда), — отметила заместитель  директора  Волгоградского регионального филиала Россельхозбанка Ольга Бритвина.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, по телефону 8 (800) 100 -0 -100, а также в офисах Россельхозбанка на территории Волгоградской  области. 
*Потребительский кредит с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на повышение уровня благоустройства домовладений» разработан в рамках участия Россельхозбанка в Программе субсидирования (постановление Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства домовладений»).
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