Более 500 видеокамер «Ростелекома» усилили контроль общественной безопасности в Волгоградской области
Телеком 27.01.2023 14:02
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27.01.2023 14:02
«Ростелеком» установил дополнительно более 500 видеокамер на территории шести городских округов Волгоградской области. Они включены в муниципальные системы видеонаблюдения с целью усиления контроля общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности, действующего на территории региона. Вместе с камерами национальный провайдер предоставляет муниципалитетам Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово, Урюпинска, Михайловки цифровые возможности по передаче и хранению видеоданных, а также видеоаналитику по распознаванию лиц и государственных регистрационных знаков автотранспорта.
— В Волгоградской области продолжается интенсивная работа по развитию государственной комплексной информационной системы видеонаблюдения на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Система видеонаблюдения направлена на повышение уровня безопасности, раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи. Правоохранительным структурам предоставлен доступ к архиву системы видеонаблюдения, аналитическим функциям распознавания лиц и розыска транспорта, — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.
Видеокамеры в режиме реального времени круглосуточно ведут мониторинг событий, помогая обеспечивать безопасность граждан в общественных местах. Информация передается в центры мониторинга, где соответствующие специалисты обеспечивают экстренное реагирование профильных служб и ведомств.
— "Ростелеком" имеет весомый опыт в разработке и внедрении современных цифровых решений. Высокопрофессиональные кадры от разработчиков до исполнителей, разветвленная инфраструктура позволяют компании активно участвовать в создании и поддержке государственных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизни волгоградцев. Системы видеонаблюдения от "Ростелекома" востребованы не только государственными структурами, но и бизнесом, и физическими лицами – абонентами компании, — подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» в Волгограде активно занимается цифровизацией безопасности жизненной среды. В числе последних реализованных проектов — инновационный комплекс по оповещению и информированию населения региона при угрозах ЧС, единая диспетчерская служба – Система 112, система видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова и другие.
Получить дополнительную информацию о реализации «Ростелекомом» проектов в национальных интересах можно на официальном сайте компании.
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