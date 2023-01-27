Андрей Гавриленко: «Новые вызовы экономики делают нас сильнее»





Продовольственная безопасность, импортозамещение продукции, семян и технологий, создание современных агропредприятий и ферм – те вызовы, которые сегодня стоят перед российским АПК. Объемы господдержки растут, увеличиваются и объемы кредитования отрасли. О том, какую поддержку сейчас оказывают региональным аграриям, рассказал директор Волгоградского филиала Россельхозбанка Андрей Гавриленко.

— Андрей Анатольевич, какую помощь оказывает банк сельхозпроизводителям и какие проблемы помогает им решать?

— Волгоградский филиал РСХБ сегодня – это 40 офисов, из которых 28 находятся в Волгоградской области и 12 – в Астраханской. Объемы кредитования, которое предоставляет наш филиал агропромышленному комплексу, ежегодно растут. В 2022 году мы выдали АПК кредитов на 14,6 миллиарда рублей – это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году. Объем выдач по новым клиентам в прошлом году составил 10,2 миллиарда рублей.

Сельхозпроизводители получают финансирование в рамках программы льготного кредитования, поддержку инвестиционных проектов, займы на покупку техники. В последнее время популярным становится направление мелиорации и орошения. Компании активно берут кредиты на эти цели. В Волгоградской области, к примеру, можно отметить сельскохозяйственное предприятие «Заря» из Жирновского района, которое осваивает орошаемые участки за счет господдержки и заемных средств, в том числе и нашего банка.

Нужно сказать, что поддержка малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений работы банка. Сегодня личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства производят значительную часть валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли Волгоградской области. Мы активно сотрудничаем с фермерским сообществом, Администрацией Волгоградской области, АККОРом, нашим Волгоградским Аграрным университетом и не по наслышке знаем о том, что необходимо нашим фермерам. Мы всегда готовы развиваться вместе с фермерским сообществом, понимая, что малое предпринимательство необходимо поддерживать.

Крупный проект, который удалось реализовать в Волгоградской области с нашим участием — строительство высокотехнологического предприятия по глубокой переработке больших объемов кукурузы в хуторе Шарашенский Алексеевского района. Общий объем инвестиций в проект ООО «НьюБио» составляет более 12,8 млрд рублей. Это мощное, современное и очень нужное российскому АПК производство, которое уже работает. Правительство России выделило на этот год Волгоградской области 1,1 миллиарда рублей целевых средств на возмещение прямых понесенных затрат на создание или модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции, получателем этой субсидии стало ООО «НьюБио», что еще раз говорит о важности этого производства.

— РСХБ активно развивает свою цифровую экосистему Своё. Расскажите подробнее об этом проекте. Чем он помогает фермерам?

— В нашу цифровую экосистему Своё входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, площадки Свое Село (жилье в сельской местности), Своё Жилье (ипотечные программы банка), Своё За городом (сервис агротуризма), «Я в агро» (работа в АПК для студентов и молодых специалистов отрасли).

Если говорить о фермерах Волгоградской и Астраханской областей, они наиболее активно пользуются платформами Своё Фермерство и Своё Родное. Так, 154 производителя представляют продукцию на платформе Своё Фермерство, 99 фермеров предлагают продукты на маркетплейсе Своё Родное.

Своё Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта. А цифровые решения и сервисы, которые размещены на платформе Своё Фермерство, позволяют небольшим хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. Это действительно очень полезные инструменты.

— А «Вкусные пятницы», которые проводит банк, как помогают сельхозпроизводителям?

— Это очень интересный и перспективный проект, который мы реализуем помощью нашей цифровой платформы Своё Родное. Еженедельные фермерские мини-ярмарки позволяют местным производителям расширить канал сбыта, найти новых постоянных покупателей, повысить узнаваемость бренда. Гости таких мероприятий не только открывают для себя новые торговые марки и вкусы, но и могут больше узнать о процессе производства того или иного продукта. «Вкусные пятницы» у нас проводятся каждую неделю в головном офисе в Волгограде. Мы также организовывали выездные мини-ярмарки на площадках наших партнеров и клиентов. Фермеры предлагали на мероприятиях молоко из Киквидзенского района, колбасную продукцию из Суровикинского и даже мраморную говядину из Новониколаевского района. Всего в 2022 году филиал провел 37 «Вкусных пятниц». Проект очень востребован и быстро набирает популярность.

— Есть у РСХБ и просветительские проекты. Один из которых «Школа фермера». Как оцениваете его эффективность и результаты?

— «Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка. В Волгоградской области мы его реализуем на базе аграрного университета при поддержке администрации региона и областного Комитета сельского хозяйства. Сообща мы готовим профессиональные кадры для сельского хозяйства, повышаем кадровые потенциал.

За два года в Волгоградской области фермерскому делу в рамках «Школы фермера» обучились 82 человека. Они успешно работают, внедряют в жизнь полученные знания. В основном участниками программы становятся действующие фермеры, которым нужно получить профессиональное образование или «прокачать» свои навыки.

К примеру, на последнем потоке у нас была индивидуальный предприниматель Лилия Башкова из Котельниковского района. Она разводит молочных коров и делает авторские сыры. Свою продукцию она реализует в Волгограде, есть она и на нашем маркетплейсе. В «Школе фермера» она прошла обучение по направлению «Сельскохозяйственная кооперация». Сегодня у нее свой магазин в Котельниково и свое кафе, где из фермерских продуктов готовят пиццу, бургеры и другие вкусные блюда. И у нас много таких историй успеха. Они наглядно демонстрируют результат этого проекта. Сейчас мы начинаем набор нового потока «Школы фермера».

— А как Россельхозбанк поддерживает будущих аграриев?

— У банка есть собственная стипендиальная программа, которая распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. В целом по стране ежегодно претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут более 400 студентов, отличающихся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах, конкурсах.

В этом году в Волгоградской и Астраханской областях стипендиатами стали 15 человек. Размер ежемесячной стипендии составляет 15 000 рублей.

Стипендиальная программа является отличной мотивацией для студентов к покорению новых высот.

— А каковы итоги работы розничного направления бизнеса филиала банка? Какие кредитные программы сейчас больше всего востребованы?

— В 2022 году по двум регионам присутствия филиала населению выдано кредитов на сумму более 8 миллиардов рублей. По сравнению с показателем 2021 года кредитный портфель физических лиц стабилен. Наибольшей популярностью у жителей Волгоградской области пользуется ипотечная программа на селе. На цели ипотечного кредитования на сельских территориях Волгоградским филиалом за 2022 год выдано 238 кредитов на сумму 610 млн рублей.

В 2022 году объем привлеченных вкладов составил более 3 миллиардов рублей. Самые востребованные из линейки депозитов вклады «Доходный» и «Комфортный». У наших клиентов появилась возможность электронной регистрации по ипотечным сделкам и участия в экосистеме Своё жилье.

— Андрей Анатольевич, можете озвучить планы на 2023 год?

— Новые вызовы диктуют нам новые правила и новые задачи. Мы не забываем для чего создавался наш банк. Будем и дальше поддерживать наших сельхозпроизводителей, ведь это наша продовольственная безопасность, развивать сельские территории, участвовать в инвестиционных проектах, совершенствовать обслуживание и наши точки продаж для наших клиентов. Этих целей мы придерживаемся. В нашей работе мы не только подстраиваемся под вызовы сегодняшнего времени, но и думаем о будущем, чтобы стать еще сильнее.

Реклама. Волгоградский филиал АО «Россельхозбанк»



