Общество

Жители юга Волгограда сообщают о хлопке и подземном толчке

Общество 26.01.2023 16:56
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26.01.2023 16:56


Жители Красноармейского района и южного пригорода Волгограда сообщили в соцсетях о «глухом хлопке и подземном толчке». Своими впечатлениями они делятся в группе «Подслушано. Волгоград. Красноармейский» в социальной сети в «ВКонтакте». 

Первые сообщения, передает ИА «Высота 102», стали публиковаться в социальных сетях сегодня, 26 января, около 16.00. Так, жительница станции Чапурники рассказала о том, что хлопок и толчок были такой силы, что начал вибрировать забор на ее участке. 

Звук хлопка, по сообщениям пользователей сети, был слышен также в районе Юбилейного, улицы Куйбышева, бывшего ДК «Строитель» в Красноармейском районе, а также в Больших Чапурниках Светлоярского района. Волгоградцы рассказывали о дрожащих стеклах и вибрирующей мебели в квартирах.

К слову, накануне, 25 января, читатель ИА «Высота 102» сообщил, что звук взрыва был слышен также в Красноармейском районе и в Светлом Яру. 

– Видно, что-то упало большое, аж земля затряслась и что-то пролетело, – написал волгоградец. 

Между тем, в экстренных службах ИА «Высота 102» пояснили, что сообщений о каких-либо происшествиях не поступало.

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