Банк Уралсиб получил награду за самый динамичный рост портфеля кредитных карт

Экономика 26.01.2023 15:57
0
26.01.2023 15:57
Банк Уралсиб стал победителем Frank Credit Cards Award 2022, получив награду в номинации «Самый динамичный рост портфеля». Награды лучшим банкам вручила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG по итогам своего второго масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России в 2022 году.
Банк Уралсиб в прошедшем году активно развивал направление кредитных карт. Портфель в этом сегменте за 2022 год увеличился в 1,6 раза, объем новых выдач – в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Наиболее востребованным продуктом банка в сегменте является кредитная карта «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.
Frank Credit Cards Award – ежегодная награда, которую Frank RG вручает лучшим банкам и их продуктам на рынке кредитных карт и рассрочки. В ходе исследования аналитики Frank RG рассмотрели продуктовые линейки 24 банков, на которых приходится 97,4 % рынка, проанализировали тарифы и условия по 209 кредитным картам. Кроме того, компания провела опрос более 2 тысяч активных пользователей кредитных карт, опрошены 20 экспертов рынка, совершено более 40 оформлений банковских продуктов по принципу «тайный покупатель».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45