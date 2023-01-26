Банк Уралсиб получил награду за самый динамичный рост портфеля кредитных карт

Экономика 26.01.2023 15:57
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26.01.2023 15:57
Банк Уралсиб стал победителем Frank Credit Cards Award 2022, получив награду в номинации «Самый динамичный рост портфеля». Награды лучшим банкам вручила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG по итогам своего второго масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России в 2022 году.
Банк Уралсиб в прошедшем году активно развивал направление кредитных карт. Портфель в этом сегменте за 2022 год увеличился в 1,6 раза, объем новых выдач – в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом. Наиболее востребованным продуктом банка в сегменте является кредитная карта «120 дней на максимум» с льготным периодом 120 дней.
Frank Credit Cards Award – ежегодная награда, которую Frank RG вручает лучшим банкам и их продуктам на рынке кредитных карт и рассрочки. В ходе исследования аналитики Frank RG рассмотрели продуктовые линейки 24 банков, на которых приходится 97,4 % рынка, проанализировали тарифы и условия по 209 кредитным картам. Кроме того, компания провела опрос более 2 тысяч активных пользователей кредитных карт, опрошены 20 экспертов рынка, совершено более 40 оформлений банковских продуктов по принципу «тайный покупатель».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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