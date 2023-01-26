Волгоградцы с нарушениями слуха смогут посмотреть фильмы на языке жестов

Общество 26.01.2023 18:27
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26.01.2023 18:27
МТС перевела для волгоградцев на русский жестовый язык популярные кинофильмы и мультфильмы для зрителей с нарушениями слуха. Инклюзивная подборка для семейного просмотра «Кино на языке жестов» уже доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION, который входит в экосистему компании. Субтитры также будут сопровождать адаптированные фильмы.
Глухие и слабослышащие взрослые и дети из Волгоградской области теперь смогут посмотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику с сурдопереводом на русский жестовый язык. Для еще большего удобства инклюзивной аудитории МТС и KION сопроводили видео субтитрами.
В специальную подборку «Кино на языке жестов» на KION уже вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях «Честный развод» о приключениях семейной пары; кассовая комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер. Также в подборке представлены мультфильмы для юных зрителей ― канадский анимационный фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля «Гоу, Феликс»; лента об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, «100% волк» и мультфильм о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».
В планах МТС и онлайн-кинотеатра дальнейшее расширение инклюзивной подборки. Так, в скором времени она пополнится оригинальными проектами KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другими.
― Современные технологии обладают большим потенциалом для развития доступной среды, поэтому мы используем их, чтобы создавать и адаптировать медиа-контент для зрителей с особыми потребностями. В арсенале наших проектов перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов и более 50 серий анимационного ситкома «Простоквашино» киностудии «Союзмультфильм», создание видеоверсий кукольных спектаклей волонтерского театра МТС «Мобильный театр сказок» с сурдопереводом и субтитрами. Надеемся, что наша новая подборка станет приятным поводом, чтобы слабослышащие зрители из Волгоградской области смогли проводить киновечера в кругу семьи, ― отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Фото предоставлено пресс-службой KION
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