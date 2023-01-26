В челлендже банка «Открытие» #ОткрытиеЭмоций в VK Клипах пользователи опубликовали 33 000 видеороликов
Экономика 26.01.2023 14:06
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26.01.2023 14:06
Банк «Открытие» подвел итоги новогоднего челленджа в коротких роликах социальной сети ВКонтакте. За время проекта пользователи социальной сети опубликовали более 33 000 видеозаписей с хештегом #ОткрытиеЭмоций. 12 победителям челленджа банк перечислил на Opencard по 23 000 рублей.
Первые 10 000 участников челленджа получили промокод на выбор стикерпака в социальной сети ВКонтакте.
Победителями проекта стали 12 авторов лучших видео из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Рязани и Кургана. Банк перечислил им по 23 000 рублей на Opencard. Победители были объявлены в сообществе банка ВКонтакте.
Для участия в челлендже #ОткрытиеЭмоций необходимо было записать на видео свои позитивные эмоции с помощью новогодней AR-маски и разместить ролик на странице проекта в VK Клипах. В этом пользователям помогал амбассадор банка Константин Хабенский, маску с которым использовали 26 000 раз. В проекте также приняли участие телеведущая, актриса Марина Кравец, актеры Андрей Гайдулян и Ирина Безрукова, певец JONY, видеоблогеры Аня Покров, Лена Самчук и многие другие.
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