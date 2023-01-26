Экономика 26.01.2023 12:38
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26.01.2023 12:38
Кредит наличными от банка «Открытие» вошел в топ-3 рейтинга «Лучшие кредиты наличными» финансового маркетплейса «Выберу.ру» в январе 2023 года.
Авторы рейтинга проанализировали топ-50 банков России по объемам розничных кредитных портфелей и рассчитали 20 наиболее выгодных заемщикам вариантов кредита наличными. Качество кредитных продуктов оценивалось по размеру процентной ставки, полной стоимости кредита, сумме ежемесячных платежей, стоимости личного страхования, если оно необходимо, по сумме и срокам кредита, отсутствию комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывались разница между рекламной ставкой и кредитными процентами в тарифах банков, а также надежность банка и его значимость на отечественном банковском рынке.
Банк «Открытие» предлагает оформить кредит наличными по ставке от 4% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет.
В рамках специального предложения первый платеж по кредиту составляет 1 рубль*.
Решение о выдаче кредита принимается онлайн за несколько минут. Сотрудник банка бесплатно доставит карту для получения кредитных средств по указанному заемщиком адресу.
Подробнее с условиями кредита можно ознакомиться на сайте банка.
*предложение действительно до 1 марта 2023 года
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