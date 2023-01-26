Волгоградские студенты пройдут практику в Сбере

Экономика 26.01.2023 12:29
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26.01.2023 12:29
Порядка 40 студентов специальности «Банковское дело» Волгоградского технического колледжа пройдут практику в Сбербанке в период с февраля по май 2023 года. Студенты будут консультировать посетителей, помогать клиентам в навигации, приобретут знания и навыки в области банковского дела.
Практика учащихся в офисах банка — это одно из направлений работы, которое ведется в регионе в рамках совместного проекта Сбербанка и ГБПОУ «Волгоградский технический колледж». В том числе, в ссузе есть специальные учебные аудитории, оборудованные для проведения практических занятий по банковским дисциплинам. Такой аудиторией является СберЛаборатория, открытая при поддержке банка. Класс оснащен пятью рабочими местами, учебным банкоматом, а также специальной банковской техникой: детектором банковских купюр, счетной машинкой, весами для драгоценных металлов, счетчиком монет и др. Вся обстановка направлена на «погружение» студентов в профессию менеджера.
Занятия со студентами проводят сотрудники Волгоградского отделения Сбербанка. Вниманию учащихся предлагается цикл лекций по темам «Рынок банковских карт: технологии в бизнесе», «Кибербезопасность», а также полезная информация о применении новых технологий в банковской сфере.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Первый шаг по карьерной лестнице всегда очень волнителен и ответственен. Поэтому для Сбера важно, чтобы студенты еще в процессе учёбы смогли познакомиться с реальной работой сотрудников банковской сферы и имели возможность оказаться в условиях максимально приближенным к настоящим. Эти знания и опыт ребята могут получить как в СберЛаборатории, так и непосредственно в офисах банка. Я уверена, что данный проект оказывает благотворное воздействие на образовательный процесс и положительно влияет на подготовку молодых специалистов».
Вячеслав Кантур, директор ГБПОУ «Волгоградский технический колледж»:
«Совместно со Сбербанком мы реализовываем инновационный для нас проект по практической подготовке специалистов по банковскому делу. Благодаря Сберлаборатории мы моделируем в процессе обучения реальные условия работы в банке, а практика наших студентов в офисах банка помогает закрепить им полученный материал. Это значительно повышает интерес молодежи к специальности и помогает им быть уверенным в трудоустройстве после окончания учебы».
Сбер регулярно выступает инициатором и организатором образовательных проектов. Среди молодежи Волгоградской области уже есть ребята, которые становились участниками школьных и студенческих акселераторов. На постоянной основе в вузах страны топ-менеджеры банка проводят лекции, посвященные развитию банковских и цифровых технологий. В этом году спикеры Волгоградского отделения Сбербанка расскажут студентам о влиянии ИИ-технологий на развитие бизнеса и государства, главных трендах и принципах этики в данной сфере.
Кроме этого, в честь Международного дня образования и Дня российского студенчества образовательный маркетплейс от Сбера Edutoria объединил усилия с ведущими университетами России и запустил новую номинацию для преподавателей в конкурсе «Давай научим!». Партнёрами конкурса выступили НИТУ МИСиС, ВШЭ, МГПУ, РЭУ им. Плеханова и УрФУ.
В этом году конкурс «Давай научим!» проводится второй раз и пройдёт в двух номинациях: «Лучший курс от студентов» и «Лучший курс от преподавателей» (впервые). Участвовать в конкурсе могут студенты и аспиранты образовательных организаций среднего профессионального образования и вузов любой специальности в возрасте от 18 до 25 лет, а также педагоги образовательных организаций Российской Федерации.
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