Банк «Открытие»: 87% жителей ЮФО опасаются утечек своих персональных данных





Сохранность персональных данных и их возможные утечки вызывает опасение у 87% (53% скорее опасаются, а 34% точно опасаются) жителей Южного федерального округа. Среди всех округов страны это самый высокий показатель, при том, что в среднем по России опасения высказывали 72% жителей. 6% сказали, что они «скорее не опасаются», еще 7% затруднились ответить. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» к Международному дню защиты персональных данных 28 января.

81% опрошенных считают, что защитой персональных данных должны совместными усилиями заниматься сам человек, компании и банки, а также. По мнению 7%, защита персональных данных - исключительная ответственность самого человека. Еще 4% полагают, что за сохранность персональных данных граждан должно отвечать только государство. С точки зрения 1% респондентов, за это несут ответственность только компании и банки.

44% уверены, что государство может обеспечить полную защиту персональных данных всех граждан. По мнению 36% опрошенных, при современном развитии цифровых технологий полностью избежать утечек персональных данных невозможно. Каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос.

Более половины опрошенных (54%) дают организациям согласие на обработку персональных данных только тогда, когда этого требует закон. 19% дают такое согласие редко. При этом 27% соглашаются на обработку персональных данных всегда, когда просят.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 18-24 января среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч по репрезентативной выборке.