Экономика

ВТБ: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами

Экономика 25.01.2023 12:24
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25.01.2023 12:24


Количество транзакций по цифровым картам ВТБ за 2022 год увеличилось на 25% к прошлому году и достигло 60 млн операций. В среднем пользователь таких карт совершает в месяц порядка 20 транзакций.

Общий объем трат клиентов ВТБ по цифровым картам за 2022 год превысил 63 млрд рублей, увеличившись на 22% год к году. Драйвером роста оборота стали виртуальные карты «Мир»: за год клиенты банка оплатили ими покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей, что в 8,4 раза превышает показатель прошлого года. Объем транзакций по цифровым картам других платежных систем ожидаемо сократился вдвое.

По итогам года количество транзакционно активных цифровых карт увеличилось на 40%. В среднем в месяц траты на одну такую карту составляют порядка 16 тыс. рублей.

-Весь прошлый год платежная инфраструктура адаптировалась к новым условиям работы. Уход международных платежных систем с российского рынка ускорил развитие национальной карты «Мир» и отечественных сервисов, в том числе Mir Pay, который позволяет расплачиваться смартфоном. Поэтому спрос на цифровые карты в 2022 году не только не снизился, но и существенно вырос. В ВТБ кратно увеличился и портфель оформленных виртуальных карт, и темп его прироста. В этом году, по нашим оценкам, динамика спроса на продукт несколько снизится: они бессрочные и не нуждаются в перевыпуске, не могут быть утеряны или украдены. При этом оборот по цифровым картам продолжит расти: по нашим прогнозам, за год он увеличится на 15-20%, – комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

 



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