Сады Придонья поменяли формат, но не качество

Экономика 25.01.2023 13:18
0
25.01.2023 13:18
В середине января компания возобновила выпуск молочных альтернатив в порционной упаковке.
В начале апреля 2022 года был принят пятый пакет санкционных ограничений ЕС, содержащий запрет на экспорт в Россию всех видов картонной упаковки для жидких пищевых продуктов. В связи с этими событиями компания «Сады Придонья» вынужденно приостановила выпуск продукции в порционной упаковке Tetra Edge Aseptic 200 мл и 250 мл, в которых производились молочные альтернативы для взрослых и детей.
— Это одни из самых востребованных форматов среди потребителей, которые удобно брать с собой в качестве перекуса, — говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — А растительные продукты детской линейки являются просто необходимыми для рациона малышей, имеющих непереносимость молочного белка. Поэтому в компании было принято решение о переводе продукции в другую порционную упаковку.
Специалисты индустриального производства компании «Сады Придонья» проделали огромную работу, перенастроив линии розлива инновационного формата Tetra Edge Aseptic 250 мл с отвинчивающейся крышечкой Dream Cap на формат 200 мл Slim с соломкой. Основная переделка коснулась систем, ответственных за производство готовой упаковки в автомате розлива (система щек, окончательный фальцовщик). Вместо аппликатора крышечек был установлен аппликатор соломки, модифицирована схема укладки упаковки в картонную тару.
В середине января Сады Придонья возобновили выпуск молочных альтернатив в порционной упаковке. На сегодняшний день производится пять вкусов, популярных у потребителей.
Реклама. https://pridonie.ru
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45