Сады Придонья поменяли формат, но не качество

Экономика 25.01.2023 13:18
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25.01.2023 13:18
В середине января компания возобновила выпуск молочных альтернатив в порционной упаковке.
В начале апреля 2022 года был принят пятый пакет санкционных ограничений ЕС, содержащий запрет на экспорт в Россию всех видов картонной упаковки для жидких пищевых продуктов. В связи с этими событиями компания «Сады Придонья» вынужденно приостановила выпуск продукции в порционной упаковке Tetra Edge Aseptic 200 мл и 250 мл, в которых производились молочные альтернативы для взрослых и детей.
— Это одни из самых востребованных форматов среди потребителей, которые удобно брать с собой в качестве перекуса, — говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — А растительные продукты детской линейки являются просто необходимыми для рациона малышей, имеющих непереносимость молочного белка. Поэтому в компании было принято решение о переводе продукции в другую порционную упаковку.
Специалисты индустриального производства компании «Сады Придонья» проделали огромную работу, перенастроив линии розлива инновационного формата Tetra Edge Aseptic 250 мл с отвинчивающейся крышечкой Dream Cap на формат 200 мл Slim с соломкой. Основная переделка коснулась систем, ответственных за производство готовой упаковки в автомате розлива (система щек, окончательный фальцовщик). Вместо аппликатора крышечек был установлен аппликатор соломки, модифицирована схема укладки упаковки в картонную тару.
В середине января Сады Придонья возобновили выпуск молочных альтернатив в порционной упаковке. На сегодняшний день производится пять вкусов, популярных у потребителей.
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