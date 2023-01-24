Студенты не всегда любят искать информацию с помощью мобильного интернета

Телеком 24.01.2023 17:57
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24.01.2023 17:57
Молодежь студенческого возраста по-разному использует мобильный интернет дома, в дороге и за городом – следует из опроса*, результаты которого проанализировал билайн ко Дню студента. Если дома одной из самых популярных целей стал поиск информации в сети, то в дороге и особенно за городом преимущество у развлекательного контента.
Судя по результатам опроса, проведенного билайном среди своих клиентов, 76% молодых людей 16-25 лет дома используют возможности мобильной сети для поиска различной информации. Столько же опрошенных с помощью мобильного интернета смотрят видео, сериалы и фильмы. Чуть меньше (75%) используют его для прослушивания музыки онлайн. Этими активностями молодёжь занимается чаще всего.
Мобильный интернет в транспорте клиентам 16-25 лет нужен прежде всего для того, чтобы слушать музыку, об этом рассказали 88% опрошенных. А вот поиском информации в пути молодые люди интересуются уже не так сильно, как дома, это занятие стало лишь третьим по популярности – 52%. Также молодежь студенческого возраста активнее других респондентов смотрит в дороге видеоконтент.
Молодежь, отправляясь за город, не выключает любимые аудиозаписи. 73% рассказали о том, что используют на природе возможности мобильного интернета прежде всего для прослушивания музыки онлайн. На втором месте по популярности просмотр ленты в социальных сетях – 69%. Сотовая связь обеспечивает для многих возможность смотреть видеоконтент и за городом: вариант просмотра видео, сериалов и фильмов оказался на третьем месте – 57%.
Чтобы слушать еще больше музыки, можно воспользоваться новым предложением билайн. Миллионы треков, персональные рекомендации и эксклюзивные альбомы — все это есть в стриминговом сервисе VK Музыка, который теперь доступен клиентам билайна по специальной цене в 99 рублей за месяц. Оформить подписку на VK Музыку можно в мобильном приложении билайна. Предложение о подписке за 99 рублей в месяц доступно до 20 февраля 2023 года. При оформлении подписки специальная цена будет предоставляться первые 90 дней пользования сервисом, по окончании этого периода стоимость подписки увеличится до 159 рублей в месяц. Быстрый переход к оформлению подписки на VK Музыка доступен по ссылке — mybee.page.link/serviceVKMusic
Использование мобильного интернета клиентами билайна для активного потребления различного контента стало возможным в том числе благодаря активному развитию сети 4G. Так, в прошлом году билайн расширил пропускную способность сети Волгоградской области, проведя рефарминг частот, что позволило увеличить средние скорости мобильного интернета. Также в последние несколько лет в регионе активно строились новые базовые станции для расширения покрытия и увеличения ёмкости сети.
* Исследование было проведено в ноябре-декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов – 1 208 человек, абоненты билайн, владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет.
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